Cuando Fernando Hierro dio al América como "el más grande de México"

Fernando Hierro no tiene más de dos días en su nuevo puesto como director deportivo del Club Guadalajara y ya tiene su primera polémica.

Paco Méndez, reportero de "Vamos América" compartió en redes sociales el fragmento de una entrevista realizada hace unos años al exfutbolista español y hoy directivo del cuadro tapatío.

"Seguramente has escuchado hablar sobre el club más grande de este país, el Club América" le preguntó Méndez a Hierro, que entre risas, exclamó: "Hombre, ¿Cómo no?".

De hecho, mencionó que estuvo cerca de llegar al cuadro azulcrema. "Cuando me retiré del Real Madrid hubo una posibilidad de llegar (al América)" declaró el nuevo directivo de Chivas, que no se atrevió a decir quién lo buscó.