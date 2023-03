Cuándo se reanuda el Clausura 2023

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 26 (EL UNIVERSAL).- La primera Fecha FIFA del año está cerca de finalizar luego una gran cantidad de partidos a nivel mundial.

Por tal motivo, el futbol de clubes ya prepara su regreso para continuar con sus diferentes campeonatos.

El domingo 19 de marzo se jugaron los últimos partidos de la Jornada 12 del Clausura 2023 de la Liga MX.

Y durante cinco días el futbol mexicano no tuvo actividad hasta que se disputó un cotejo pendiente de la Fecha 1 entre Mazatlán y León.

De igual forma, el próximo miércoles Querétaro y Cruz Azul jugarán un pendiente de la jornada 4.

Oficialmente, el actual torneo del futbol mexicano se reanudará el próximo viernes 31 de marzo con los siguientes dos compromisos de la jornada 13:

Necaxa vs Santos

Hora: 19:05

Estadio: Victoria

Transmisión: ViX+/Afizzionados

FC Juárez vs Puebla

Hora: 21:00

Estadio: Olímpico Benito Juárez

Transmisión: Fox Sports