¿Cuándo y dónde ver los partidos de la Jornada 2 del Apertura 2023?

CIUDAD DE MÉXICO, julio 5 (EL UNIVERSAL).- Este fin de semana, continúa la actividad en el balompié mexicano. Y es que, a partir del viernes, la Jornada 2 del Apertura 2023 arrancará con un duelo entre los Camoteros de Puebla y el cuadro de Santos Laguna.

La segunda fecha del torneo se extenderá hasta el lunes, 10 de julio, cerrando con un partido entre los Panzas Verdes del Club León y Pachuca.

Cabe destacar que la mayor parte de los duelos se transmitirán a través del servicio streaming de Televisa: ViX. Recientemente, la cadena de televisión dio a conocer que tendrá el dominio de diecisiete equipos del balompié mexicano.

Sin embargo, momentáneamente, sólo dos de los nueve compromisos serán visibles por televisión abierta. A continuación, los horarios y canales de transmisión.



¿Cuáles serán los horarios y canales de transmisión?

· Viernes, 7 de julio

Puebla vs Santos Laguna/ 19:00/ Fanatiz, FOX Sports y Azteca 7

Necaxa vs Tijuana/ 21:00/ ViX+

FC Juárez vs Tigres/ 21:06/ Fanatiz y FOX Sports

· Sábado, 8 de julio

Chivas vs Atlético de San Luis/ 17:00/ ViX+

Cruz Azul vs Toluca/ 17:50/ TUDN, ViX+ y Canal 5

Monterrey vs Atlas/ 19:05/ TUDN y ViX+

· Domingo, 9 de julio

Pumas vs Mazatlán/ 12:00/ ViX+ y Afizzionados

Querétaro vs América/ 19:00/ Fanatiz y FOX Sports

· Lunes, 10 de julio

Club León vs Pachuca/ 20:00/ Fanatiz, Claro Sports y FOX Sports