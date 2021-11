Cuántos y cuáles Grandes Premios faltan para terminar F1

La temporada de Fórmula 1 está por llegar a su final, ya que solamente quedan tres carreras por disputarse, en donde se definirá todo en la clasificación de pilotos y constructores.

Los tres Grandes Premios que faltan por disputarse son:

Gran Premio de Qatar: Domingo 21 de noviembre a las 8:00 am (tiempo del centro de México)

Gran Premio de Arabia Saudita: Domingo 5 de diciembre a las 11:30 am (tiempo del centro de México)

Gran Premio de Abu Dabi: domingo 12 de diciembre a las 7:00 am (tiempo del centro de México)

Es decir, la siguiente carrera es el próximo fin de semana, luego habrá una semana sin actividad de la Gran Carpa, y por último, los dos Grandes Premios restantes serán en fines de semana consecutivos.

La lucha por el mundial de pilotos y constructores muy probablemente se defina hasta la última carrera, ya que marchan sumamente cerradas actualmente, algo que hace muchas temporadas no sucedía.