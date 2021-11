Cuartos de ida del Apertura 2021, el segundo peor en 9 años

Desde que regresó el gol de visitante al campeonato de Liga en México, para el Apertura 2012, el espectáculo en la Liguilla fue más que aceptable.

Fueron únicamente 5 partidos de ida en los cuartos de final, que terminaron 0-0. Para este campeonato, ya hubo dos (Pumas vs América y Atlas vs Monterrey), y aunque las emociones regresaron en los duelos de Puebla vs León (2-1) y Santos vs Tigres (2-1), el inicio de los fase es el segundo peor en los últimos nueve años.

Entre la polémica de haber quitado el gol de visitante, como detonante para los pocos goles en los primeros partidos de cuartos, y los números que arrojaron los primeros cuatro juegos de esta semana, el último torneo con tan pobre producción en la ida de cuartos es el Apertura 2014, en cuyos encuentros sumaron seis goles entre los ocho contendientes, misma cifra que ha arrojado el actual Apertura 2021.

A continuación, te presentamos el recuento torneo por torneo de los goles anotados en la ida de los cuartos de final desde que se implementó el gol de visitante como criterio de desempate, algo que por ahora ha quedado en el pasado.

Apertura 2012

14 noviembre Cruz Azul 2-1 León

14 noviembre Morelia 0-2 América

15 noviembre Monterrey 0-1 Tijuana

15 noviembre Guadalajara 1-2 Toluca 9 goles

Clausura 2013

8 mayo Monterrey 1-0 Tigres

8 mayo Pumas 0-1 América

9 mayo Santos 0-0 Atlas

9 mayo Cruz Azul 4-2 Morelia 8 goles

Apertura 2013

23 noviembre Toluca 3-0 Cruz Azul

23 noviembre Morelia 3-3 León

24 noviembre Tigres 2-2 América

24 noviembre Querétaro 2-3 Santos 18 goles

Clausura 2014

30 abril América 5-3 Santos

30 abril León 1-1 Cruz Azul

1 mayo Pachuca 1-1 Pumas

1 mayo Tijuana 0-0 Toluca 12 goles

Apertura 2014

27 noviembre Monterrey 0-1 Atlas

27 noviembre Jaguares 1-1 Toluca

26 noviembre Pumas 1-0 América

26 noviembre Pachuca 1-1 Tigres 6 goles

Clausura 2015

13 mayo Santos 1-1 Tigres

13 mayo Pachuca 3-2 América

14 mayo Querétaro 2-1 Veracruz

14 mayo Chivas 0-0 Atlas 10 goles

Apertura 2015

25 noviembre América 4-1 León

25 noviembre Tigres 2-1 Chiapas

26 noviembre Veracruz 1-0 Pumas

26 noviembre Puebla 2-2 Toluca 13 goles

Clausura 2016

11 mayo Tigres 1-3 Monterrey

11 mayo Morelia 1-1 León

12 mayo Santos 1-1 Pachuca

12 mayo Chivas 0-0 América 8 goles

Apertura 2016

23 noviembre León 3-0 Tijuana

23 noviembre Pumas 2-2 Tigres

24 noviembre Necaxa 2-1 Pachuca

24 noviembre América 1-1 Chivas 12 goles

Clausura 2017

10 mayo Tigres 4-1 Monterrey

10 mayo Santos 1-4 Toluca

11 mayo Morelia 1-0 Tijuana

11 mayo 2017 Atlas 1-0 Chivas 12 goles

Apertura 2017

23 noviembre Atlas 1-2 Monterrey

23 noviembre Cruz Azul 0-0 América

22 noviembre Toluca 2-1 Morelia

22 noviembre León 1-1 Tigres 8 goles

Clausura 2018

3 mayo Morelia 2-2 Toluca

2 mayo Pumas 1-4 América

2 mayo Tijuana 1-1 Monterrey

3 mayo Tigres 2-0 Santos 13 goles

Apertura 2018

28 noviembre Querétaro 0-2 Cruz Azul

29 noviembre Toluca 2-2 América

29 noviembre Tigres 2-1 Pumas

28 noviembre Monterrey 1-0 Santos 10 goles

Clausura 2019

8 mayo Tijuana 1-3 León

9 mayo América 3-1 Cruz Azul

8 mayo Pachuca 1-1 Tigres

9 mayo Necaxa 1-0 Monterrey 11 goles

Apertura 2019

28 noviembre Monterrey 5-2 Santos

27 noviembre Morelia 3-3 León

28 noviembre América 1-2 Tigres

27 noviembre Necaxa 3-0 Querétaro 19 goles

Guard1anes 2020

25 nov Puebla 2-1 León

25 nov Chivas 1-0 América

26 nov Tigres 1-3 Cruz Azul

26 nov Pachuca 0-1 Pumas 9 goles

Guard1anes 2021

13 mayo Pachuca 3-1 América

13 mayo Santos 2-1 Monterrey

12 mayo Toluca 2-1 Cruz Azul

12 mayo Atlas 1-0 Puebla 11 goles

Apertura 2021

Pumas 0-0 América

Monterrey 0-0 Atlas

Puebla 2-1 León

Santos 2-1 Tigres 6 goles