Cuauhtémoc Blanco le pide "más barrio" a los jugadores de Selección

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 23 (EL UNIVERSAL).- Cuauhtémoc Blanco nació en Tlatilco, en Azcapotzalco, después se mudó a Tepito, y no hay nada más "barrio bravo" en la Ciudad de México y en el país que ese lugar. El actual gobernador de Morelos llegó a ser ídolo del América y de la Selección Nacional. Por eso es autoridad para mandar el mensaje a los actuales jugadores del equipo Tricolor: "Les falta barrio", para defender los colores nacionales.

Blanco, quien ahora viste de traje y se roza con personajes de la política nacional o internacional, no deja de ser ese futbolista lleno de talento y rabia por ganar, por eso, cuando se le recuerda el momento que vive la Selección, las derrotas ante Estados Unidos y Canadá, no deja de mencionar: "Yo sí me encabronaba cuando perdíamos partidos con Estados por 2-0. Es increíble estar en primer lugar y luego que lleguen dos derrotas. Hay que aceptar que el futbol de Estados Unidos y Canadá ha crecido, pero duele y no hay que poner pretextos que el terreno de juego, el frío, es igual para todos".

- ¿Te gusta Gerardo Martino?

"No conozco a Martino, no puedo opinar de él".

- ¿Pero te gusta cómo juega?

"Me gustaría que jugara más... mejor. Hay excelentes futbolistas, pero él sabe qué es lo que pasa, quizá no están en buen momento... Los de Europa no juegan...".

Pero le falta algo más que sólo futbol en el equipo mexicano. "Lo más importante es que haya liderazgo, desde el portero hasta el delantero. A veces hay que dar una regañada, un grito.

"Me acuerdo cuando [Germán] Villa me decía 'oye cabrón, deja de hacer payasadas arriba que los de atrás también la sufrimos' y tenía razón... Cuando hace falta una regañada, un buen grito, hay que darlo.. Hay que decirnos 'cabrón' de amigo, de cuates. Antes sí había lideres, y un buen grito a tiempo es lo que falta".

No se quedó nada más con eso: "Falta corazón, y lo digo aunque se enojen, que recuerden cuando jugaban en el barrio, como luchabas, corrías, no ponías pretextos... Que saquen esa garra, que recuerden cuando no tenían para los camiones".

Y recuerda: "[Manuel] Lapuente me decía, tenía que marcar a Roberto Carlos y si hay que hacerlo mano a mano, adelante. Que saquen ese orgullo, lo que haga falta, que haya más agallas, más sangre".

- ¿Te gusta que Rogelio Funes Mori esté en la Selección?

"Funes Mori se me hace un buen jugador, el que sea buen jugador, es bienvenido. A mí me gusta, por algo está ahí... Cuando Raúl Jiménez estaba lesionado, él tomó su lugar. Pero debemos de sacar la casta, y como siempre lo digo: muchos extranjeros hace que no le den chance a los mexicanos".