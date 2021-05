Da inicio la Liga Mexicana de Beisbol

Este jueves arranca la campaña 2021 de la Liga Mexicana de Beisbol, con el duelo entre los campeones Acereros de Monclova y los Sultanes de Monterrey.

Al día siguiente, Leones de Yucatán visita a los Piratas de Campeche; Tigres de Quintana Roo la casa de los Olmecas de Tabasco; El Águila de Veracruz se estrena en el infierno de los Diablos Rojos del México; Guerreros de Oaxaca hará lo propio en el diamante de los Pericos de Puebla; mientras que Generales de Durango visita al otro debutante en el circuito, Mariachis de Guadalajara.

El resto de las series inaugurales son Algodoneros de Unión Laguna en territorio de Bravos de León; Saraperos de Saltillo se meten al estadio de los Rieleros de Aguascalientes y uno de los favoritos, Toros de Tijuana enfrenta en choque fronterizo a los Tecolotes de los Dos Laredos.

Será una campaña atípica, debido a lo corto de su calendario, el cual incluirá 66 juegos por novena. Pero también será distinta, debido al armado de los equipos, ya que se confirmaron contrataciones fuera de los común, dada su calidad y experiencia en los mejores circuitos del mundo, en especial, en las Grandes Ligas de Estados Unidos.

El lanzador mexicano, Roberto Osuna, quien ha salvado 155 juegos en la Gran Carpa fue una de las últimas incorporaciones de peso.

Llega a los Diablos Rojos, con el objetivo claro de recuperar el ritmo perdido en los últimos meses, debido a una lesión que lo alejó de los Astros de Houston, y tiene clara la idea de volver al llamado mejor beisbol del mundo.

El cerrador estelar estará listo para lanzar desde este viernes, cuando la novena escarlata reciba a El Águila de Veracruz, quien tendrá en su orden al bat a otro de los refuerzos más importantes en esta campaña. El cañonero Yasiel Puig, y sus más de 130 cuadrangulares en MLB. El cubano ya empezó a producir carreras en la pretemporada jarocha, a la que se integró desde hace varias semanas.

Hablando de experiencia en las Grandes Ligas, pocos pueden presumir 19 temporadas en ese beisbol. Es el caso del pitcher Oliver Pérez, quien en su faceta de relevista se anunció como el último refuerzo de los poderosos Toros de Tijuana, que son favoritos a ceñirse la corona.

Pérez formará una dupla temible en los astados con el dominicano Fernando "La Flecha" Rodney, monarca de la Serie Mundial del 2019. Rodney regó su calidad durante 17 calendarios con Detroit Tigers, Los Angeles Angels, Tampa Bay Rays, Seattle Mariners, Chicago Cubs, San Diego Padres, Miami Marlins, Arizona DBacks, Minnesota Twins, Athletics Oakland y Washington Nationals. El diestro tuvo 327 salvamentos y ponchó a 943 enemigos.

Otra de las franquicias que hará su presentación en este año, será la de los Mariachis de Guadalajara, a donde, después de tres años sin jugar a nivel profesional, se integra Adrián "El Titán" González.

Su último club fue New York Mets, novena que lo dejó en libertad en el 2018. Además de jugar con los metropolitanos, defendió los jerseys de Texas Rangers, San Diego Padres, Boston Red Sox y Los Ángeles Dodgers. En 15 campañas conectó 317 cuadrangulares y produjo mil 202 carreras.

Van por el bicampeonato

Los Acereros de Monclova firmaron en el 2020 al experimentado Bartolo Colón. Pero el dominicano no vio actividad debido a la cancelación de la temporada por la pandemia de Covid-19.

Sin embargo, Colón fue confirmado para la rotación de este año, y con la experiencia ganada en 21 años en la MLB, el ganador del Cy Young (2005) y sus 247 victorias, será vital para buscar el bicampeonato en el circuito de verano.

Pero no es el único pelotero de gran calibre en Monclova. Chris Carter, quien destrozó la liga a base de cuadrangulares en el 2019 se mantiene en la organización. Y por si faltara algo, arribó Addison Russell, campeón de la Serie Mundial del 2016 con los Chicago Cubs. En 5 temporadas en las GL, conectó 60 cuadrangulares. Viene tras estar en el beisbol coreano.