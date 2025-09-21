logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MUJER SOFISTICADA

Fotogalería

MUJER SOFISTICADA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Dagoberto Espinoza sufre grave lesión en partido del América

Dagoberto Espinoza, jugador clave del América, se ve obligado a dejar el campo tras sufrir una lesión que conmociona a los aficionados.

Por El Universal

Septiembre 21, 2025 12:08 p.m.
A
Dagoberto Espinoza sufre grave lesión en partido del América

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- América salió de la cancha de Rayados de Monterrey con tristes noticias, al ver a uno de sus elementos abandonar el campo tras una terrible lesión.

Se trata del joven Dagoberto Espinoza, quien, luego de algunos minutos en la cancha, tuvo que dejar el terreno de juego por un problema en su rodilla izquierda.

Todo ocurrió en una disputa entre el futbolista azulcrema y Gerardo Arteaga al minuto 25, en la que, tras unos segundos, se pudo ver al defensor con molestias antes de caer al suelo.

Mientras se llevaba las manos a la pierna, los doctores del Club América acudieron de inmediato en su auxilio, decidiendo retirarlo del campo sin demora.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Dagoberto, quien se había ganado la confianza de André Jardine, salió de la cancha visiblemente afectado, llorando y con las manos en el rostro, incrédulo ante lo ocurrido.

Tras el silbatazo final, Espinoza fue captado saliendo en silla de ruedas y caminando con ayuda de muletas, situación que no impidió que regalara algunas fotos a los aficionados.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Dagoberto Espinoza sufre grave lesión en partido del América
Dagoberto Espinoza sufre grave lesión en partido del América

Dagoberto Espinoza sufre grave lesión en partido del América

SLP

El Universal

Dagoberto Espinoza, jugador clave del América, se ve obligado a dejar el campo tras sufrir una lesión que conmociona a los aficionados.

Triunfo de Estados Unidos en Mundial de Atletismo con oro en relevos 4x100
Triunfo de Estados Unidos en Mundial de Atletismo con oro en relevos 4x100

Triunfo de Estados Unidos en Mundial de Atletismo con oro en relevos 4x100

SLP

AP

Estados Unidos arrasa en relevos con Sha'Carri Richardson y Noah Lyles como figuras destacadas en el Mundial de Atletismo.

Max Verstappen gana el GP de Azerbaiyán tras choque de Piastri
Max Verstappen gana el GP de Azerbaiyán tras choque de Piastri

Max Verstappen gana el GP de Azerbaiyán tras choque de Piastri

SLP

AP

Desempeño complicado para McLaren en Azerbaiyán, Verstappen domina

Sebastian Sawe de Kenia gana Maratón de Berlín
Sebastian Sawe de Kenia gana Maratón de Berlín

Sebastian Sawe de Kenia gana Maratón de Berlín

SLP

AP

El atleta keniano Sebastian Sawe se impone en la Maratón de Berlín, aunque el calor obstaculizó su búsqueda del récord.