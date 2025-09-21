Dagoberto Espinoza sufre grave lesión en partido del América

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- América salió de la cancha de Rayados de Monterrey con tristes noticias, al ver a uno de sus elementos abandonar el campo tras una terrible lesión.

Se trata del joven Dagoberto Espinoza, quien, luego de algunos minutos en la cancha, tuvo que dejar el terreno de juego por un problema en su rodilla izquierda.

Todo ocurrió en una disputa entre el futbolista azulcrema y Gerardo Arteaga al minuto 25, en la que, tras unos segundos, se pudo ver al defensor con molestias antes de caer al suelo.

Mientras se llevaba las manos a la pierna, los doctores del Club América acudieron de inmediato en su auxilio, decidiendo retirarlo del campo sin demora.

Dagoberto, quien se había ganado la confianza de André Jardine, salió de la cancha visiblemente afectado, llorando y con las manos en el rostro, incrédulo ante lo ocurrido.

Tras el silbatazo final, Espinoza fue captado saliendo en silla de ruedas y caminando con ayuda de muletas, situación que no impidió que regalara algunas fotos a los aficionados.