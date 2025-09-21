Detienen a presunto ladrón domiciliario en la 18 de Marzo

CIUDAD VALLES. Un hombre que presuntamente andaba robando en casas de la colonia 18 de Marzo, fue capturado por vigilantes de la CTM en coordinación con la Policía Municipal.

Fue poco antes de las 4 de la madrugada de este domingo, cuando los vigilantes al realizar rondines por la avenida Las Flores, detectaron a un hombre que llevaba unas cosas, y éste al verlos se echó a correr.

Por eso de inmediato pidieron apoyo a los elementos de la Policía Municipal, y le dieron alcance sobre la calle Damas, donde los policías le hicieron una inspección de seguridad.

El sujeto identificado como José Luis alias "Wicho", traía un taladro nuevo en su caja, varias prendas de vestir, una lámpara de mano, y otros objetos de valor que se presume son hurtados.

Vecinos de ese sector comentaron que con anterioridad ya habían ocurrido robos domiciliarios en la zona, y algunos afectados describieron al ladrón que coincide con las características de José Luis.

El detenido y los objetos robados quedarían a disposición de la Fiscalía General del Estado.