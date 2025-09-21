logo pulso
Diputada informa de su desempeño, pobre en el Congreso

La legisladora quería lucirse, pero le salió el tiro por la culata

Por Redacción

Septiembre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Diputada informa de su desempeño, pobre en el Congreso

CIUDAD VALLES.- La diputada de Valles y El Naranjo hizo una rueda de prensa en la que dio a conocer que dos de sus nueve iniciativas anuales fueron aprobadas en el Congreso, en un informe de labores que dejó mucho que desear. 

En una cafetería de la colonia Obrera, la legisladora leyó sobre las nueve iniciativas que ha presentado, de las cuales dos han sido aprobadas en el pleno y que, en su primer año legislativo le dan un rendimiento del 20 por ciento, respecto del total de trabajo expuesto en la palestra. 

Las iniciativas se refieren al agua, el cuidado y administración de la misma, el cambio climático y del medio ambiente y un exhorto sobre seguridad pública que pretende incentivar a las autoridades a luchar contra los lastres que afectan a los potosinos. 

Después de su exposición a medios de comunicación, fue con sus colaboradores y acompañantes a hacer una brigada informativa a la zona de los mercados.

