Dak Prescott lidera a los Cowboys en victoria sobre los Commanders
El regreso de CeeDee Lamb tras lesión fue fundamental en la victoria de los Cowboys sobre los Commanders, con Dak Prescott como figura destacada.
ARLINGTON, Texas (AP) — Dak Prescott lanzó para tres touchdowns, incluyendo uno de 74 yardas a CeeDee Lamb, DaRon Bland devolvió una intercepción 68 yardas para anotar después de que Jayden Daniels saliera con una lesión en el tendón de la corva y los Cowboys de Dallas vencieron el domingo 44-22 a los Commanders de Washington.
Lamb tuvo 110 yardas en cinco recepciones después de que un esguince alto de tobillo lo mantuviera fuera de los tres juegos anteriores, cuando George Pickens brilló sin su nuevo compañero, y luego tuvo el mismo impacto compartiendo nuevamente el protagonismo.
La recepción de 44 yardas de Pickens fue clave en una serie de touchdown de 35 segundos para una ventaja de 27-15 en el último minuto de la primera mitad después de que Daniels anotara en una carrera de uno yarda con 45 segundos para el descanso.
Javonte Williams corrió para 116 yardas y un touchdown para Dallas (3-3-1).
Prescott terminó 21 de 30 para 264 yardas con dos pases de touchdown a Jake Ferguson, quien se convirtió en el primer ala cerrada en la historia de la NFL con al menos 50 recepciones y seis touchdowns por recepción en los primeros siete juegos de una temporada.
Daniels estaba sin sus tres principales receptores en Terry McLaurin (cuádriceps), Deebo Samuel (talón) y Noah Brown (rodilla/ingle), un exjugador de Dallas. Daniels tuvo 156 yardas y un touchdown junto con su carrera de TD antes de la lesión.
