Dallas Cowboys y Detroit Lions se enfrentan en duelo crucial

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 4 (EL UNIVERSAL).- Este jueves arranca la Semana 14 de la NFL, con un duelo atractivo entre los Dallas Cowboys (6-5-1) y los Detroit Lions (7-5) en el Ford Field, donde los vaqueros están al acecho de su cuarta victoria al hilo.

La franquicia de la Estrella Solitaria viene inspirada, luego de haber derrotado a las Philadelphia Eagles, actuales monarcas de la NFL, y a los Kansas City Chiefs, subcampeones de la liga. Con el cierre de la temporada cada vez más cerca, Dallas busca coleccionar más victorias para poder acercarse a los playoffs, posibilidad que se abrió tras estos últimos triunfos.

En la semana pasada, Cowboys se impuso 31-28 a los Chiefs, juego en el que Dak Prescott lanzó dos pases de anotación y registró un total de 320 yardas. Las armas ofensivas de Dallas CeeDee Lamb y George Pickens están en un gran estado de forma, lo que representa una amenaza para los defensivos.

Por su parte, los dirigidos por Dan Campbell vienen de sufrir una polémica derrota con los Packers de Green Bay y están obligados a ganar si no quieren perder protagonismo en la lucha por el liderato de la División Norte.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Aunque tienen una de las mejores ofensivas en yardas totales, con 376.3 por partido y 138.1 promedio en juego terrestre, la posible baja de Amon-Ra St. Brown enciende las alarmas en un equipo que necesita ganar. Jahmyr Gibbs y David Montgomery cargan con el peso del ataque.

El cierre de la temporada está cada vez más cerca y ambos deben ganar para no poner en riesgo su lugar en Playoffs.

¿A qué hora y dónde ver en vivo el Dallas Cowboys vs Detroit Lions?

Cowboys vs Lions

· Horario: 19:15 horas del centro de México

· Transmisión: Fox Sports, Fox Sports Premium, Amazon Prime Video (varia la suscripción), DAZN (Game Pass)