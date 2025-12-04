Fallece joven promesa del box

La comunidad del boxeo en San Luis Potosí está de luto tras la muerte de Josué David Hernández, de 20 años, un joven prometedor cuyo talento y pasión por el deporte dejaron huella en quienes lo conocieron. La noche del martes, David perdió la vida durante una riña familiar registrada en la colonia Nuevo Progreso.

David había mostrado desde muy joven un fuerte interés por el boxeo. A los 15 años comenzó su formación en la unidad deportiva Simón Díaz bajo la tutela del entrenador Titán Rodríguez, quien recuerda al joven como un adolescente entusiasta, determinado y apasionado por el deporte. “Me comentó que quería llegar muy lejos en el boxeo”, relata Rodríguez.

Hijo único varón entre cuatro hermanos, recibió el apoyo de sus padres para iniciar clases de boxeo, y posteriormente continuó su preparación en el Centro Comunitario Progreso, donde su carrera amateur tuvo mayor desarrollo. Participó en torneos estatales como la FENAPO y el torneo del Jhons Club, obteniendo campeonatos y participando en exhibiciones a nivel estatal.

Su entrenador, quien también es peleador profesional, recuerda que David lo apoyaba en campamentos y sesiones de sparring, colaborando activamente en su preparación. A pesar de contar con pocas peleas, sus logros en el ámbito amateur eran prometedores, por lo que ya se estaba preparando para su debut profesional el siguiente año.

Quienes lo conocieron lo describen como un joven entusiasta, disciplinado y de buen corazón, con gran potencial dentro del boxeo y con una carrera que apenas comenzaba. Las autoridades informaron que ya se investiga el incidente, que terminó con la vida del joven atleta.