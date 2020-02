Damm se irá de los Tigres

CDMX.- Jürgen Damm lo ha hecho oficial, se irá de los Tigres al término del Clausura 2020.

La directiva de los felinos regiomontanos le ofreció una renovación, pero el atacante desea salir y pertenecer a un equipo donde tenga reales posibilidades de jugar, porque con los norteños no lo ha hecho últimamente.

"Lo mejor es en junio tomar otro camino. Voy a cumplir mi contrato como profesional, pero lo que uno busca como jugador es tener más actividad", sentenció Damm, en la conferencia de prensa previa al partido de mañana contra el Alianza de El Salvador, por la vuelta de los octavos de final en la Liga de Campeones de la Concacaf. "Le hice saber a la directiva que no renovaría. Ellos me ofrecieron renovar, pero mi tema no es económico".

Jürgen sólo ha jugado 45 minutos en el Clausura 2020, aunque se perfila para ser titular frente a los salvadoreños, quienes triunfaron en la ida (2-1). El torneo anterior, apenas tuvo 329 minutos de actividad, entre Liga y Liguilla.

El anuncio lo dio entre lágrimas y el momento fue todavía más incómodo porque a su lado estaba Ricardo Ferretti, a quien parecieron molestar las palabras del jarocho, cuya salida -según dijo el "Tuca"- "no me preocupa".

"La institución necesita jugadores comprometidos, por qué me voy a preocupar por un jugador que no quiere estar aquí", afirmó el entrenador brasileño.

Todo indica que Damm ha llegado a un acuerdo con el Atlanta United de la Major League Soccer para jugar ahí a partir de julio.