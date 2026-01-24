Dani Alves presume foto con playera de la Selección Mexicana

CIUDAD DE MÉXICO, enero 24 (EL UNIVERSAL).- A lo largo de su exitosa carrera, Dani Alves tuvo un breve paso en Pumas, donde dejó mucho que desear, pero también se convirtió en una de las muchas figuras internacionales que han aterrizado en la Liga MX.

Este 2026 representa la llegada de un Mundial más, por lo que el exjugador auriazul ha aprovechado para compartir un par de imágenes utilizando playeras de distintas selecciones. En esta ocasión, Alves subió una imagen portando el jersey de la Selección Mexicana acompañada de un salmo.

"Salmos 33:12 Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, El pueblo que él escogió como heredad para sí", se lee en la publicación.

La etapa de Alves con el cuadro auriazul es recordada por lo sucedido fuera de la cancha. Durante las vacaciones decembrinas de 2023, el brasileño viajó a Barcelona para celebrar Año Nuevo en una discoteca, donde habría agredido sexualmente a una mujer e incluso pasó alrededor de 14 meses en prisión, para luego ser liberado.

Esta situación ocasionó que la carrera del ex del Barcelona se frenara de golpe, así como a estar alejado del foco mediático por varios meses. Recientemente, el brasileño fue visto en una iglesia de Girona como predicador, algo que sorprendió al mundo del internet.

Dani Alves sueña con regresar al futbol profesional

Con 42 años de edad, el histórico lateral del FC Barcelona estaría cerca de volver a las canchas, luego de tres años sin jugar de forma profesional.

De acuerdo con información del periódico portugués A Bola, Alves se pondría los botines para defender al São João de Ver, de la Tercera División de aquel país y club del que es copropietario.

El rotativo antes mencionado explica que la actividad del brasileño con el club sería de un par de meses, ya que enfrentan la posibilidad de perder la categoría, algo que Dani Alves buscaría revertir.