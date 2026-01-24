Antro ruidoso opera hasta las 4 am en el C.H.

Una casa de un sacerdote, un hotel boutique, personas con discapacidad y adultos mayores de Iturbide y Guerrero, sufren el estruendo de un antro-cantina que una organización social opera en la planta alta de su edificio hasta las 4 de la mañana. El ruido invade incluso el Jardín de San Francisco.

El antro ubicado en la planta alta de un local comercial en Guerrero y Aldama opera hasta las 4 de la mañana con un ruido estruendoso que afecta tanto a vecinos que pernoctan en sus viviendas como a la funeraria, el templo y el área de esparcimiento del jardín de San Francisco.

Lo mismo sucede con los huéspedes del hotel boutique, inversión privada de la zona que opera de manera imperturbable, pero que también, padece el ruido que sube de volumen de dos a cuatro de la mañana.

Los responsables de la operación del negocio que debía trabajar hasta las 2 de la mañana, realizan su actividad hasta entrada a la madrugada y por igual venden alcohol, que divierten a la gente con un grupo en vivo que produce mayor escándalo conforme avanza la madrugada.

Vecinos y personal de los centros de trabajo de los alrededores exigieron a la Unidad de Gestión del Centro Histórico y a la Dirección de Gobernación de Gobierno del Estado tanto municipal como estatal, frenar de una vez por toda la operación del antro que les causa ruido y perturba la paz de alrededor tanto del hotel de inversión extranjera como de los vecinos y también con rompe con la paz de la zona donde se ubica un centro funerario.

Precisan que además, el antro provoca impacto adicional porque aparecen botellas rotas y algunos de los asistentes que no utilizan los servicios sanitarios del lugar se orinan en los alrededores de la zona tanto en las puertas de las casas como en el exterior de los negocios y de los templos religiosos.

Observaron que es perceptible en gran parte del centro histórico, el alto el ruido y la suciedad que dejan los propios asistentes al antro que termina de vaciarse aproximadamente a las 5 de la mañana.

Los afectados pidieron que la Unidad de Gestión del Centro Histórico haga su trabajo y mande tanto a inspectores como a Seguridad Pública a cerrar el negocio si no deja de operar a las 2 de la mañana. Precisaron que no están en contra de que la gente haga su trabajo, pero que no afecte ni perturbe la paz pública.

Los vecinos advierten que las condiciones del antro que incluso ya fue equipado con focos rojos, lo que lo hace parecer un autobús de transporte urbano. A los alrededores hay vecinos que incluso se encuentran en condición de discapacidad y sufren con mayor problema las consecuencias del ruido y de que no se les deja dormir.