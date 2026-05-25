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Daniel Fajardo a Preselección Nacional Sub 21 de voleibol

Por Romario Ventura

Mayo 25, 2026 03:00 a.m.
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Daniel Fajardo a Preselección Nacional Sub 21 de voleibol
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      El voleibolista potosino Daniel Alejandro Fajardo Martínez, estudiante de PrepaTec San Luis Potosí y seleccionado nacional, recibió el llamado para integrarse a la Preselección Nacional Sub21 Varonil de Voleibol, que se concentrará en Guaymas como parte de su preparación rumbo a la Copa Panamericana U21 de Voleibol 2026, programada del 21 al 29 de junio en Guatemala.

      El líbero potosino, continúa consolidando una importante trayectoria dentro del voleibol mexicano, luego de desempeñarse anteriormente como capitán de la Selección Nacional Sub-17 de Voleibol. La posición de líbero se caracteriza por su especialización en labores defensivas y recepción de saques, siendo una pieza clave para recuperar balones y mantener la dinámica del juego dentro de la cancha.

      La carrera deportiva de Daniel Fajardo lo ha llevado ya a competir en escenarios internacionales, enfrentando a selecciones de alto nivel como Italia, España y China durante su participación en el Mundial celebrado en Bulgaria.

      Además, el atleta potosino ha formado parte de competencias panamericanas realizadas en Colima y Morelos, así como de concentraciones nacionales en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, experiencias que han fortalecido su crecimiento deportivo y competitivo.

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      Con esta nueva convocatoria, Daniel Alejandro Fajardo Martínez continúa representando al voleibol potosino en el ámbito internacional y reafirma el talento que existe en San Luis Potosí dentro de esta disciplina.

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