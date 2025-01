David Faitelson y su Nuevo Proyecto Periodístico

David Faitelson tiene más de un año formando parte de Televisa, se ha posicionado en distintos espacios como La Jugada y Línea de 4, además de estar en transmisiones de la Selección Mexicana.

Ahora el polémico periodista anunció que tendrá un nuevo proyecto fuera de Televisa, que le permitirá estar cara a cara con quiénes lo critican.

Faitelson utilizó sus redes sociales para informar sobre esta aventura periodística.

"Amigos quiero invitarlos a un nuevo ejercicio, nueva dinámica para poder participar directamente con ustedes", expresó en el video.

David señaló que la polémica lo ha acompañado a lo largo de su carrera y eso le ha generado tanto halagos como críticas, ambas las toma con la mejor cara.

"A veces puedo tener razón, a veces no, a veces exagero, a veces no digo lo que realmente la gente quisiera escuchar para sintetizarlo tengo demasiados haters", reconoció Faitelson.

Incluso se atrevió a decir que "soy como el América, o me quieres o me odias".

¿Cuándo y por dónde será el nuevo proyecto de David Faitelson?

David Faitelson señaló que quiere platicar con sus seguidores y sus haters por eso creó este proyecto fuera de Televisa.

"Atendiendo a esto, todos los domingos estaré con ustedes en un programa donde vamos a responder cara a cara, estaremos directamente con la crítica de ustedes los aficionados, mis seguidores los que me quiere y los que no me quieren", explicó el periodista.

David reveló que este programa será "todos los domingos por mis redes sociales", tendrá como nombre "Faitelson y sus haters".