Mascherano respalda a Messi tras polémica con América

El entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano, dijo este martes que todavía existe una "herida abierta" en la afición de México con la Selección Argentina, tras la última Copa del Mundo en Qatar 2022.

"Me ha tocado jugar con equipos mexicanos y con la Selección Mexicana, sabemos que suelen ser hostiles con nosotros, los argentinos", declaró "El Jefecito" Mascherano a periodistas.

"Creo que también después del Mundial, esa herida todavía está abierta", añadió el exseleccionado albiceleste y exjugador del Barcelona.

Inter Miami ganó el pasado sábado un amistoso al América, en una tanda de penaltis tras empatar 2-2 en el tiempo reglamentario, en el Allegint Stadium, en Las Vegas.

¿Cómo fue el festejo de Leo Messi?

Lionel Messi, autor del 1-1, se dirigió a la grada mexicana tras marcar el gol en un gesto que pareció indicar un "3-0", en referencia a los mundiales ganados por Argentina y a que México no tiene Copas del Mundo en su palmarés.

En el último Mundial en Qatar Argentina ganó 2-0 a México en la fase de grupos, misma en la que el Tricolor quedó eliminado; "La Pulga" anotó el primer gol en aquel enfrentamiento.

Argentina también eliminó a México en los octavos de final del Mundial de 2010 en Sudáfrica y de 2006 en Alemania.

Mascherano, que fue compañero de Messi en el Barcelona y en la Albiceleste, también dijo no haber hablado con su jugador sobre el gesto: "Nosotros tenemos temas más importantes que ocuparnos".