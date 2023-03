David Faitelson revela el motivo para llegar a Televisa

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 30 (EL UNIVERSAL).- David Faitelson sorprendió a los fanáticos del futbol mexicano al aparecer hace unos días en un comercial de Televisa como parte del programa Tercer Grado, una situación que de inmediato generó comentarios negativos para el comentarista.

Todo por forma parte de la escuela periodística de José Ramón Fernández, una personalidad que históricamente ha rechazado a la empresa.

Ante los rumores de su salida de ESPN, fue el mismo Faitelson, quien aclaró su presencia y aseguró no ser un traidor.

"Puede resultar una idea fabulosa. Espero sea una buena oportunidad para sembrar algo positivo en el futbol mexicano lo haremos con gusto. No soy traidor, no recibo ningún peso de Televisa y soy un orgullo trabajador de ESPN", comentó en un vídeo de Facebook.

David, agregó que desde el momento de la propuesta toda la aceptación quedó en los directivos de ESPN, quienes le dieron permiso para participar.

"Me propusieron el programa y de inmediato les dije que trabajo en ESPN. Ellos debían arreglarse con mis jefes para poder participar y no podía cobrar ni un peso".

Por último, el comentarista reconoció que su condición más importante para formar parte del panel de expertos fue tener la libertad de poder decir lo que quiera.

"Otra condición fue tener la libertad y garantía de poder decir lo que quiera. Fue una decisión fácil, me parece atractivo el proyecto y difícil por venir de la escuela de José Ramón".