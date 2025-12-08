David Stearns habla sobre Pete Alonso en reuniones de invierno de los Mets

ORLANDO (AP) — Los Mets de Nueva York no tienen planes de reunirse con Pete Alonso esta semana durante las reuniones de invierno.

El primera base que cumplió 31 años el domingo se convirtió en agente libre por segunda temporada consecutiva y vive a unas dos horas del hotel donde se celebran las reuniones en Florida.

"Creo que Pete nos conoce muy bien. Creo que nosotros conocemos muy bien a Pete", dijo el lunes David Stearns, presidente de operaciones de los Mets, añadiendo que Alonso "aprovechará el tiempo aquí para quizás reunirse con organizaciones que no conoce tan bien".

Alonso fue seleccionado por Nueva York y pasó sus primeras siete temporadas con los Mets. Después de un mercado de agentes libres lento el invierno pasado, firmó un contrato de dos años y 54 millones de dólares.

El toletero optó por no continuar el último año del acuerdo tras batear un máximo de carrera de .272 con 38 jonrones, 126 carreras impulsadas y un OPS de .871 en 162 juegos.

Stearns sostuvo su posición de no negociar en público cuando se le presionó sobre la situación con Alonso, pero aclaró donde cree que el jugador encaja en el mercado.

"Pete ha demostrado que es uno de los mejores jugadores ofensivos y ha rendido a un alto nivel para nosotros", expresó Stearns. "Eso sería una prioridad para cualquier equipo. Ciertamente lo es para nosotros".

Más allá de Alonso, Stearns indicó que el equipo está priorizando la prevención de carreras.

Las mejoras en el bullpen no han terminado, incluso después del acuerdo de los Mets con Devin Williams. Stearns comentó que están considerando tanto la agencia libre como el mercado de cambios para obtener ayuda. También quieren añadir un lanzador abridor, aunque Stearns confía en que los jóvenes lanzadores de la organización podrían desempeñar un papel significativo. El fuerte progreso de Kodai Senga en la temporada baja fue un gran positivo para Stearns.

Los Mets también están buscando un reemplazo para el jardinero Brandon Nimmo, quien fue enviado a los Rangers de Texas por Marcus Semien. Su reemplazo sería Jeff McNeil en el jardín izquierdo para comenzar la temporada.

Aunque Stearns no descartaría otro gran movimiento esta temporada baja, estaba predicando equilibrio en el primer día de las reuniones de invierno.

"Creo que probablemente vamos a hacer algunos movimientos que no acaparan muchos titulares, que creemos son movimientos realmente impactantes para nuestra organización", comentó Stearns. "Imagino que a lo largo de la temporada baja, también habrá movimientos que les permitirán a ustedes escribir mucho. Y así creo que probablemente es una combinación de ambos, y eso es lo que deberíamos estar haciendo".