Detienen a César Duarte por lavado de dinero en México

Ciudad de México, 8 dic (EFE).- La Fiscalía General de la República (FGR) de México informó este lunes que el exgobernador del norteño estado de Chihuahua, César Duarte, fue detenido por segunda ocasión, ahora por lavado de dinero.

En un comunicado, la FGR precisó que Duarte fue aprehendido este día en Chihuahua "por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita".

Según los primeros reportes, Duarte fue detenido alrededor de las 14:00 hora local al salir de su domicilio.

La FGR detalló que la detención responde a una orden de aprehensión emitida el 16 de mayo de 2024 por un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Asimismo, apuntó que investiga a César 'N' "por su probable intervención como servidor público en Chihuahua, en un esquema de lavado de dinero, en el que pretendió ocultar recursos de procedencia ilícita desviados de las arcas estatales, utilizando para ello el Sistema Financiero Mexicano".

Duarte, quien gobernó Chihuahua entre 2010 y 2016, fue detenido por primera vez en julio de 2020 en Miami, Florida (Estados Unidos), y extraditado a México en junio de 2022, por los delitos de peculado y asociación delictuosa.

Este proceso sigue en curso por la fiscalía de Chihuahua, puntualizó la FGR.

La dependencia agregó que el 4 de octubre de 2024 se tramitó ante el Gobierno de Estados Unidos la autorización para poder procesar a Duarte "por un delito distinto a los de peculado y asociación delictuosa, misma que fue concedida el 4 de diciembre de 2025".

Finalmente, la FGR señaló que Duarte es considerado inocente, mientras no exista sentencia condenatoria en su contra.

La primera detención de Duarte en 2020 ocurrió después de que el exgobernador se fugara de la justicia mexicana desde que en octubre de 2019 se emitiera una orden para su arresto.

Las autoridades mexicanas descubrieron irregularidades 'significativas' en los programas de subsidios y préstamos para productores de ganado y en una supuesta compra de bienes inmuebles para el estado.

Duarte fue uno de los políticos con mayor relevancia en el antaño hegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante la etapa de renovación de la formación impulsada por el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto (2012-2018).