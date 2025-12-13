De Alba Jr., orgulloso campeón de NASCAR

El piloto potosino Alex de Alba Jr., del AGA Racing Team, expresó su orgullo tras convertirse en el primer piloto de San Luis Potosí en conquistar el campeonato de NASCAR México, logro que calificó como uno de los más importantes de su carrera y por el cual recibió un reconocimiento por parte de las autoridades deportivas del estado.

"Me enorgullece haber logrado eso y agradezco a las autoridades el reconocimiento que me otorgaron, porque es algo que busqué desde que ingresé al automovilismo", señaló el campeón, quien este 2025 alcanzó el máximo galardón de la categoría al volante del auto No. 48.

De Alba Jr. recordó las dramáticas vueltas finales de la competencia disputada el pasado 9 de noviembre en Puebla, donde selló su triunfo en circunstancias llenas de tensión.

"Cuando aparece la bandera amarilla y se reducen las diferencias pensé que aunque era difícil, no era imposible. Salimos de la dos y antes de llegar a la tres mi hermano Antonio, que es mi spotter, me avisa lo que había pasado adelante. Todo era polvo y humo, no sé cómo le hice para pasar; incluso cuando lo conseguí no sabía en qué posición iba. Aceleré y fui en busca de la bandera a cuadros, hasta que me avisaron que había ganado".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El piloto destacó que, aunque la suerte jugó un papel en el resultado, el campeonato es fruto del trabajo constante del equipo. "Quiero dejar bien en claro que no solamente fue por suerte, sino también por el trabajo que todos hicimos a lo largo del año, porque sin ello ni aún con suerte lo hubiéramos podido conseguir", subrayó.

Asimismo, reconoció la labor del AGA Racing Team, al que calificó como un equipo profesional y meticuloso: "Para ser un campeón es fundamental trabajar arduamente y tener la disciplina necesaria para superar los obstáculos. La mentalidad ganadora implica ser disciplinado, tener hambre y no aceptar el estancamiento. Los campeones buscan siempre mejorar y no se rinden ante los desafíos".

Finalmente, confirmó que continuará con la escudería AGA Racing Team para la temporada 2026, con el objetivo claro de retener el título de NASCAR México y mantener el nombre de San Luis Potosí en lo más alto del automovilismo nacional.