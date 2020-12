De Colombres en top cinco

Culminó la temporada debut del piloto Rodrigo de Colombres Jr. en Trucks México Series, el pasado viernes 18 en la fecha final de Nascar Peak México Series en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed, de Puebla, consiguiendo un cierre con broche de oro al obtener un Top-5, su mejor resultado en el ya agonizante 2020.

Un año emocionante, atípico y de crecimiento, llegó a su fin para Rodrigo de Colombres Jr. quien se puso por última ocasión en 2020 al mando de su camioneta #64 Escudería Telmex / Grupo Centurión / Ciudad Modelo Puebla, enfrentando el óvalo de 2.4 kilómetros enclavado en Amozoc; siendo este un buen reto de la mano del Team Tyson, además de sumar el apoyo de Salvador de Alba Jr.

Desde el par de prácticas celebradas previo a la competencia, Rodrigo mostró un estupendo ritmo, colocándose en las posiciones 4 y 3 respectivamente. Ya para la carrera, la parrilla era invertida de acuerdo al estado del campeonato, arrancando en la primera parte de la misma, logrando mantenerse siempre en pelea con el grupo para finalmente en un cierre a verde, blanca y cuadros tras 62 giros al óvalo poblano, cosechar su primer Top-5 en la categoría de desarrollo más importante de nuestro país, su mejor resultado en la que significó su temporada debut.

"Me voy muy contento, ha sido un año complicado para todos, pero para mí también ha significado aprendizaje y crecimiento. Se pudo llegar a una categoría tan competitiva como lo es Trucks México, en donde fui de menos a más, cerrando con este resultado que es un gran motivante para lo que viene".

"Agradecer enormemente a mis patrocinadores, al Team Tyson y a Salvador de Alba Jr. que me estuvo apoyando en esta última fecha, hay mucho que aprenderle. Por supuesto a mi familia que está conmigo en todo momento y a todos los que me han mostrado su apoyo en esta aventura. Me seguiré preparando para continuar mejorando", expresó Colombres Jr.

Es así como llegó al final la temporada 2020 para Rodrigo de Colombres Jr. en Trucks México Series, tomando a partir de este momento el receso invernal que servirá como preparación de cara a un 2021 en donde seguramente seguirá mostrando un avance importante.