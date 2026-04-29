DeAndre Jordan gana premio Compañero del Año en la NBA
El galardón honra la memoria de Jack Twyman y Maurice Stokes desde 2013.
NUEVA YORK (AP) — DeAndre Jordan, de Nueva Orleans, ganó el premio al Compañero del Año Twyman-Stokes el miércoles, superando por poco a Jrue Holiday, de Portland, y a Jeff Green, de Houston.
Detalles de la votación y finalistas
Jordan terminó con 1.445 puntos en la votación de 385 jugadores actuales de la NBA. Holiday —ganador en tres ocasiones— finalizó con 1.437 puntos y Green tuvo 1.420.
Un panel de ejecutivos de la liga seleccionó a 12 finalistas, seis de cada conferencia, para ser considerados para el honor. Jordan suma el premio a una lista de reconocimientos que incluye tres selecciones All-NBA, dos elecciones al Equipo Defensivo, una convocatoria al Juego de Estrellas, una medalla de oro olímpica de los Juegos de Río de Janeiro 2016 y un campeonato con Denver en 2023.
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Significado y origen del premio Twyman-Stokes
El premio rinde homenaje al jugador considerado el mejor compañero de equipo de la liga "en función de su juego desinteresado, su liderazgo dentro y fuera de la cancha como mentor y modelo a seguir para otros jugadores de la NBA, y su compromiso con el equipo".
Se entrega desde 2013 y lleva el nombre de Jack Twyman y Maurice Stokes, compañeros en los Royals de Rochester/Cincinnati Royals de 1955 a 1958. Stokes sufrió una lesión cerebral en el último partido de la temporada regular 1957-58, cayó en coma días después y quedó paralizado. Twyman se convirtió en el tutor legal de Stokes y en su defensor, y lo apoyó durante el resto de su vida.
Otros jugadores nominados al premio esta temporada fueron Garrett Temple, de Toronto; Pat Connaughton, de Charlotte; Jalen Brunson, de Nueva York; Jayson Tatum, de Boston; DeAaron Fox, de San Antonio; Duncan Robinson, de Detroit; Jaylin Williams, de Oklahoma City; Desmond Bane, de Orlando; y Marcus Smart, de los Lakers de Los Ángeles.
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