Debía tomar decisiones; entiendo la molestia de la afición: Guido

Sólo detalles separan a Guido Rodríguez de viajar con el Real Betis de España y comenzar a vivir su sueño europeo. Así lo dijo él en su llegada a la Ciudad de México para reportar con las Águilas del América.

"La negociación va muy avanzada y sólo sé que hay detalles por arreglar entre ambos equipos. Es el sueño de todo jugador, pero hay que esperar no están las cosas al 100", señaló en su llegada al aeropuerto.

Cuando llegó en el 2017 a Coapa, no imaginó que su salida se fuera a dar de esta manera. Para el argentino, es el ejemplo de que hizo las cosas bien y dio todo por el equipo.

"Lo más fácil para mí era quedarme en México, en mi zona de confort; aquí tengo un nombre, pero el sueño de todo futbolista es jugar en Europa. Quiero seguir creciendo", aseguró.

Sobre una posible renovación con las Águilas o jugar los seis meses que restaban de contrato con los emplumados, el mediocampista optó por no hablar de ese tema y reiteró su cariño por el equipo.

"Uno debe tomar decisiones, no sé si habría mejores opciones. El cariño por el América lo he dicho en varias ocasiones y claro que entiendo la molestia de algunos aficionados, yo vivo el futbol en carne propia y sé lo que significa para ellos", aseveró.

Aunque pareciera que Guido se va como uno de los jugadores más reconocidos en los últimos años en el América, el mediocampista reconoce que quedaron algunas cosas pendientes por cumplir.

"Pendiente quedó el torneo que perdimos recién; estuvimos muy cerca y era algo que queríamos, claro que quedó pendiente. También el tema de la Concachampions", finalizó.

La historia de Guido Rodríguez en las Águilas se respalda con un título de Liga, una Copa MX y un Campeón de Campeones. La vida sin el argentino en Coapa comienza en el Clausura 2020. ¿Su sucesor? Aún es una incógnita.