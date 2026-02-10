Debuta Donovan Carrillo en JO

CIUDAD DE MÉXICO.- La cuenta regresiva ha terminado para Donovan Carrillo, quien está a punto de realizar su esperado debut en Milán Cortina.

Luego robar reflectores en la ceremonia inaugural, el patinador llega a la competencia más importante de su trayectoria con el respaldo de millones de aficionados en México, quienes siguen de cerca cada paso del tapatío, que comenzó su formación en pistas instaladas en centros comerciales.

Con una preparación meticulosa realizada en Canadá y una adaptación rápida al hielo italiano, Carrillo se presenta como una de las figuras más observadas en su disciplina y como un digno representante de Latinoamérica.

Su debut en el programa corto masculino a las 11:30 horas (hora de Ciudad de México) marcará el inicio de una nueva oportunidad para exhibir la elegancia y la precisión que lo han distinguido desde sus primeras competencias internacionales, cualidades que recuerdan el esfuerzo que ha invertido para llegar a la élite del patinaje artístico.

Donovan necesita una buena presentación para continuar activo en la justa invernal y buscará superar lo logrado en Beijing 2022, donde alcanzó el programa largo. En su presentación requiere quedar entre los 24 mejores clasificados.

Carrillo Suazo, ganador del Premio Nacional de Deportes 2025, llegará a la impresionante pista de la Milano Ice Skating Arena con varios resultados positivos a cuestas, como el segundo lugar en el NRW Trophy 2024 y el tercer puesto en la afamada Skate to Milano 2025.