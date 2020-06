Decepcioné a la gente, tengo que volver a ganármela: Andy Ruiz

El excampeón unificado de los pesos completos, Andy Ruiz, dijo que puede vencer a cualquiera de los púgiles de mayor prestigio de la división, como los británicos Tyson Fury, Anthony Joshua o Dillian Whyte.

"Me gustaría pelear contra Dillian Whyte y me gustaría callarlo, pelear la revancha nuevamente, la tercera pelea contra Anthony Joshua, contra Wilder o Fury. Sería una pelea increíble (vs Whyte). Sé que puedo ganar. Siento que puedo ganar contra todos, pero depende de mí", sostuvo en declaraciones para el portal EsNews.

Whyte, en el pasado, dijo que le ofreció cinco millones de dólares a Ruiz para pelear, pero que éste declinó la oferta porque, según el inglés, dijo que "no estaba preparado".

El púgil británico-jamaiquino respondió al mexicano llamándolo "gordo pedazo de mierda".

"Siento que decepcioné a mi gente y tengo que volver a ganármela. Quiero sorprender al mundo nuevamente al estar en forma y tener todas las habilidades para hacerlo de nuevo", sostuvo.

Ruiz estuvo en polémica en abril pasado, cuando su exentrenador, Manny Robles, declaró a este diario que no tuvo el valor para romper la relación de trabajo que habían forjado.