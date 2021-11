Definen fechas y horarios del repechaje; el Atlético va el sábado a Torreón

La temporada regular de la Liga MX terminó hace una semana, sin embargo, por el parón de Fecha FIFA no se habían dado a conocer las fechas y horarios del Repechaje.

Este martes, la Liga MX anunció los días y horas en los que se definirán los últimos puestos para la Liguilla del futbol mexicano.

Recordar que los encuentros son a partido único y que en caso de empate, se definirá todo desde los penaltis.



ASÍ QUEDARON LAS FECHAS Y HORARIOS

SANTOS VS ATLÉTICO DE SAN LUIS

Día: Sábado 20 de noviembre

Hora: 19:00 horas



PUEBLA VS CHIVAS

Día: Sábado 21 de noviembre

Hora: 21:00 horas



TOLUCA VS PUMAS

Día: Domingo 21 de noviembre

Hora: 17:00 horas



CRUZ AZUL VS MONTERREY

Día: Domingo 21 de Noviembre

Hora: 19:15 horas.