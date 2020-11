Definen los horarios del repechaje del Guard1anes 2020

Listos los horarios y las fechas para el repechaje del Guard1anes 2020.

Serán Monterrey, Tigres, Chivas, Santos, Pachuca, Necaxa, Toluca y Puebla los equipos que buscarán en su partido el boleto a la Liguilla en la que ya están instalados León, Pumas, América y Cruz Azul.

Los partidos de la repesca se jugarán así:

Sábado 21 de noviembre

Santos vs Pachuca - 19:00 horas en el estadio TSM Corona

Chivas vs Necaxa - 21:10 horas en el estadio Akron

Domingo 22 de noviembre

Tigres vs Toluca - 19:00 horas en el Volcán

Monterrey vs Puebla - 21:10 horas en el BBVA