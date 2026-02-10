Definen selecciones estatales de handball

Con gran éxito se llevó a cabo este pasado fin de semana la eliminatoria estatal de handball rumbo a la Olimpiada Nacional 2026, teniendo como sede las canchas de duela del antiguo Estadio Plan de San Luis (CEDETAR), en San Luis Potosí.

La competencia reunió a equipos de alto nivel provenientes de distintos municipios del estado, quienes protagonizaron intensos y emocionantes duelos, tanto encuentros cerrados como marcadores amplios, reflejo del buen trabajo y la calidad de los cuadros participantes.

Tras varias jornadas de actividad, quedaron definidas las selecciones que representarán a San Luis Potosí en la fase nacional. En la categoría Cadete, Ciudad Valles se proclamó campeón en la rama varonil, mientras que Xilitla se llevó el primer lugar en la femenil. En la categoría Juvenil, Cedral dominó al obtener el triunfo en ambas ramas. Por su parte, en la categoría Sub 21, San Luis Potosí se adjudicó el campeonato en la rama femenil, en tanto que Cedral hizo lo propio en la varonil.

Con estos resultados, las y los atletas clasificados inician su proceso de preparación como Selecciones Estatales, con la mira puesta en representar dignamente al estado y buscar los mejores resultados en la Olimpiada Nacional 2026, cuya fase nacional se realizará en San Luis Potosí.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí