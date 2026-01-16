Definida la sede del Estatal de Charrería

San Luis Potosí se encuentra dividido deportivamente en tres zonas: Centro, Media y Huasteca, esquema bajo el cual cada año se organiza el Campeonato Estatal de Charrería, rotando la sede entre las distintas regiones de la entidad.

Para este 2026, la zona Huasteca será la anfitriona del certamen, teniendo como sede el Lienzo Charro Los Caporales, ubicado en Ciudad Valles, inmueble que pertenece a la Asociación Marqués de Guadalupe, de la familia Larraga.

Las fechas para la primera fase del campeonato ya se encuentran definidas. La actividad para los equipos charros se llevará a cabo los días 17, 18 y 19, así como el 24 de abril, mientras que las tradicionales ferias de escaramuzas están programadas para los días 25 y 26 del mismo mes.

En cuanto a las categorías infantiles, se informó que en próximas fechas se estarán dando a conocer las fechas oficiales de competencia. Para ello, el Consejo Directivo Estatal, encabezado por Gustavo Nieto Caraveo, trabajará de manera coordinada con los equipos participantes, padres de familia y la Coordinación Estatal de Infantiles y Juveniles.

De igual forma, se estará afinando la participación de los charros mayores en conjunto con la Coordinación Estatal de Charros Mayores, con el objetivo de integrar de manera ordenada todas las categorías y garantizar el correcto desarrollo del Campeonato Estatal de Charrería 2026 en la Huasteca Potosina.