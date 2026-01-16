logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡OPTIMISTAS!

Fotogalería

¡OPTIMISTAS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Definida la sede del Estatal de Charrería

Por Romario Ventura

Enero 16, 2026 03:00 a.m.
A
Definida la sede del Estatal de Charrería

San Luis Potosí se encuentra dividido deportivamente en tres zonas: Centro, Media y Huasteca, esquema bajo el cual cada año se organiza el Campeonato Estatal de Charrería, rotando la sede entre las distintas regiones de  la entidad.

Para este 2026, la zona Huasteca será la anfitriona del certamen, teniendo como sede el Lienzo Charro Los Caporales, ubicado en Ciudad Valles, inmueble que pertenece a la Asociación Marqués de Guadalupe, de la familia Larraga.

Las fechas para la primera fase del campeonato ya se encuentran definidas. La actividad para los equipos charros se llevará a cabo los días 17, 18 y 19, así como el 24 de abril, mientras que las tradicionales ferias de escaramuzas están programadas para los días 25 y 26 del mismo mes.

En cuanto a las categorías infantiles, se informó que en próximas fechas se estarán dando a conocer las fechas oficiales de competencia. Para ello, el Consejo Directivo Estatal, encabezado por Gustavo Nieto Caraveo, trabajará de manera coordinada con los equipos participantes, padres de familia y la Coordinación Estatal de Infantiles y Juveniles.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


De igual forma, se estará afinando la participación de los charros mayores en conjunto con la Coordinación Estatal de Charros Mayores, con el objetivo de integrar de manera ordenada todas las categorías y garantizar el correcto desarrollo del Campeonato Estatal de Charrería 2026 en la Huasteca Potosina.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Pistons de Detroit sorprenden a los Suns de Phoenix con emocionante victoria
Pistons de Detroit sorprenden a los Suns de Phoenix con emocionante victoria

Pistons de Detroit sorprenden a los Suns de Phoenix con emocionante victoria

SLP

AP

Duncan Robinson y Jalen Duren se destacan en la victoria de los Pistons de Detroit sobre los Suns de Phoenix en un encuentro lleno de emociones.

Canelo Álvarez anuncia su retorno al boxeo con un evento México contra el mundo
Canelo Álvarez anuncia su retorno al boxeo con un evento México contra el mundo

Canelo Álvarez anuncia su retorno al boxeo con un evento 'México contra el mundo'

SLP

El Universal

El boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez ha confirmado su regreso al ring para el 12 de septiembre en una pelea en Arabia Saudita.

Los 5 partidos con mayor demanda para la Copa del Mundo 2026
Los 5 partidos con mayor demanda para la Copa del Mundo 2026

Los 5 partidos con mayor demanda para la Copa del Mundo 2026

SLP

El Universal

El encuentro entre Colombia y Portugal destaca como el más solicitado en la venta de boletos para el Mundial 2026.

Empate agónico del Union de Berlín frente al Augsburgo
Empate agónico del Union de Berlín frente al Augsburgo

Empate agónico del Union de Berlín frente al Augsburgo

SLP

AP

Marin Ljubicic anotó en el tiempo de descuento para rescatar un empate 1-1 del Union de Berlín ante el Augsburgo en la Bundesliga, en un partido marcado por la interrupción de aficionados.