Deniz Undav anota doblete y Stuttgart vence 5-2 al Augsburg

BERLÍN (AP) — Deniz Undav celebró su regreso a la selección de Alemania al anotar por sexto partido consecutivo de la Bundesliga en la goleada el domingo 5-2 del Stuttgart sobre el Augsburg.

Deniz Undav reafirma su nivel con goles decisivos

Esta vez Undav anotó dos veces para llevar su cuenta a 18 en la temporada y darle al entrenador de Alemania, Julian Nagelsmann, un recordatorio oportuno —si es que necesita uno— de su destreza antes de los partidos de preparación para el Mundial contra Suiza y Ghana.

La victoria elevó al Stuttgart al tercer puesto con siete jornadas restantes, bien posicionado para terminar entre los cuatro primeros y lograr la clasificación a la Liga de Campeones.

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Undav abrió el marcador a los 12 minutos. Nikolas Nartey asistió a Tiago Tomás al 29, dos minutos antes de anotar él mismo para poner al Stuttgart 3-0 arriba.

Fabian Rieder descontó para el Augsburgo después del descanso, pero Undav respondió un minuto después para reafirmar el dominio de los visitantes.

Anton Kade anotó a los 71 para el Augsburgo y Undav asistió a Ermedin Demirovic para completar la cuenta con un toque a boca de gol contra su exclub al 83.

El Stuttgart se colocó tres puntos por delante del Leipzig y el Hoffenheim, con el Bayer Leverkusen cuatro puntos más atrás en el sexto puesto.

Ausencia de Mario Götze genera dudas en Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt dejó fuera al mundialista Mario Götze y perdió el domingo 2-1 ante su rival local Mainz en su derbi de la Bundesliga.

Paul Nebel anotó los dos goles de Mainz, incluyendo el tanto de la victoria a los 89 minutos para desatar celebraciones desenfrenadas y propinarle a Frankfurt su segunda derrota bajo el nuevo entrenador Albert Riera.

Nebel abrió el marcador a los seis minutos antes de que Nathaniel Brown respondiera por Frankfurt al 20; luego, Nebel envió a la red el rebote después de que el arquero de Frankfurt, Michael Zetterer, atajara el cabezazo de Nelson Weiper.

La ausencia de Götze provocó preguntas para Riera antes del inicio, cuando el técnico español preguntó cuál de sus jugadores debería dejar su lugar al exastro alemán para incluirlo en la convocatoria, después de que Arthur Theate, Can Uzun, Younes Ebnoutalib y Ansgar Knauff se recuperaran de sus lesiones.

"Dígame un jugador", desafió Riera a su entrevistador previo al partido en la cadena DAZN. "Si pudiera llevar a 21 jugadores, él estaría incluido", afirmó. "Mario también tuvo algunos problemas físicos durante la semana y no siempre estuvo al 100%. Y tuve que tomar una decisión sobre quiénes son los mejores jugadores para el banquillo".

Götze, quien anotó el gol con el que Alemania ganó el Mundial en 2014, ha tenido poca participación con Frankfurt esta temporada: suma 18 apariciones en la liga en 27 jornadas y solo completó un partido entero de la Bundesliga. No jugó en los dos últimos encuentros de Frankfurt y parece haber perdido peso bajo Riera en comparación con el entrenador anterior, Dino Toppmöller, quien fue despedido en enero.

La victoria de Mainz lo elevó a seis puntos por encima de St. Pauli en la zona de descenso.

Igor Matanovic marca doblete y complica a St. Pauli

Igor Matanovic regresó a St. Pauli y anotó dos veces para que el Freiburg ganara 2-1 y que dejó al club en el que se formó atascado en el puesto de repechaje por el descenso.

Danel Sinani abrió el marcador, pero St. Pauli no pudo añadir más. Matanovic igualó al 65 antes de enviar a la red un rebote para el gol de la victoria al 78. El delantero croata se negó a celebrar por respeto a su exclub.

"Pude jugar aquí durante 13 años. Estuve aquí de niño, estaba en las gradas, luego fui recogepelotas. Disfruté mucho poder jugar aquí hoy. Cuando salí al campo antes de que empezara todo, los aficionados me dieron una recepción muy cálida y lo aprecio muchísimo. Sí, pero hoy llevo el escudo del Freiburg en el pecho y tengo que darlo todo por el club y eso es lo que hice hoy", dijo Matanovic.

Los jugadores de St. Pauli vistieron camisetas en apoyo a "Kein Bock auf Nazis", un grupo antifascista que lucha contra la intolerancia y las ideologías de derecha. El lema significa, a grandes rasgos, "no queremos saber nada de nazis".

El gesto de St. Pauli se produjo mientras la liga mostraba el lema "¡Juntos! Detengan el odio. Sean un equipo" en todos los partidos como parte de una campaña contra la discriminación.

También el domingo, Colonia despidió a Lukas Kwasniok como entrenador tras una racha de siete partidos sin ganar, y Borussia Dortmund se separó del director deportivo Sebastian Kehl después de que alcanzaron lo que el club calificó como una decisión "amistosa".

Bayern Múnich lidera la Bundesliga por nueve puntos y se acerca a su 13er campeonato alemán en 14 años.