Dep. Abastos se corona campeón

El Deportivo Abastos se proclamó campeón de Copa en la categoría Oro "A" de la Liga de Veteranos de Futbol del Potosí, tras imponerse 2 goles a 1 al conjunto de Amigos del Chino-Terrenito, en la gran final disputada en el campo Albino Soccer.

El encuentro enfrentó a los equipos que ocuparon el primer y segundo lugar de la tabla general del torneo de copa, por lo que desde el silbatazo inicial se vivió un duelo cerrado, intenso y muy disputado, digno de una final. Finalmente, el Deportivo Abastos logró coronarse con todos los honores gracias a su orden, entrega y efectividad.

Desde el arranque del partido, el Deportivo Abastos mostró una postura ofensiva y rápidamente encontró recompensa. Al minuto 3, tras un preciso centro al segundo poste, José Raúl "Coreano" Segura López llegó para cerrar la pinza y mandar el balón al fondo de la portería, colocando el 1-0 a favor de su escuadra.

Con el gol en contra, Amigos del Chino-Terrenito reaccionó y se volcó al ataque en busca del empate, generando constante presión sobre el arco rival. Al minuto 18 de tiempo corrido, un centro al área provocó un error en la salida del guardameta del Deportivo Abastos, dejando el balón suelto para que Alfonso de la Rosa Liñán aprovechara la oportunidad y decretara el 1-1, marcador con el que concluyó la primera mitad.

Para la parte complementaria, el partido se mantuvo muy parejo, con llegadas de peligro en ambas porterías. Sin embargo, al minuto 65, un centro al área del Amigos del Chino-Terrenito fue rechazado por la defensa, pero en el recentro apareció Luciano Soto Neri, quien con un certero remate de cabeza marcó el 2-1 definitivo a favor del Deportivo Abastos.

Con el tiempo en contra, los Amigos del Chino-Terrenito intentaron igualar el marcador y generaron algunas opciones claras, pero la falta de contundencia impidió que se moviera nuevamente el resultado, sellándose así el triunfo y el campeonato para el Deportivo Abastos.

El conjunto campeón es dirigido por el cuerpo técnico integrado por Gaudencio Muñoz como director técnico, Camilo Muñoz como preparador físico, José Muñoz como masajista y Servando Santos, padre e hijo, como utileros. El desempeño colectivo fue clave para la obtención del título, destacando el trabajo en conjunto tanto en defensa como en ofensiva, aspecto que será fundamental de cara al próximo torneo de liga.

Al finalizar el encuentro se realizó una sencilla ceremonia de premiación, encabezada por Ildefonso Segovia y Jesús Caballero, directivos de la Liga de Veteranos de Futbol del Potosí, quienes entregaron medallas y trofeos a los equipos subcampeón y campeón de la categoría Oro "A".