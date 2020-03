Deportistas se entrenan en casa

Ante el paro de actividades deportivas, varios deportistas potosinos de alto rendimiento, se han visto afectados tanto en sus entrenamientos como en su participación en diferentes eventos clasificatorios a nivel nacional o internacional.

Tal es el caso de los hermanos Uriel y Rodrigo Olvera, quienes desde el año pasado han estado entrenando y participantes en evento clasificatorios, para representar a nuestro estado y país en evento de corte internacional.

Para ambos representantes de la disciplina de tiro con arco, existen una gran incertidumbre en cuanto a la realización de los eventos que se tenía programados para los próximos meses del presente año, tanto a nivel nacional como internacional.

"Ante la situación sanitaria que se ha presentado en el país, los arqueros potosinos han estado entrenando en su casa, pero hasta ahí", comentó el entrenador de ambos Julio Soler del Castillo.

Y agregó "Siguen entrenando en casa, pero no es lo mismo, además de que no será con la misma intensidad y no sabemos por cuánto tiempo se extenderá esta situación".

Ante tales circunstancias, los arqueros potosinos ya se perdieron el Campeonato Panamericano, aunque hay la promesa de que se va a reagendar, la primera etapa de la Copa del Mundo, ya se perdió y ahora espera a que se programe otra, todo indica que la Universidad se perderá también, al igual de los Juegos Nacionales CONADE 2020.

Otro evento que se puede perder es el selectivo para los Juegos Panamericanos de la Juventud, que está agendado para junio, pero no es seguro, por lo que en este momento la incertidumbre es lo que está mermando el ánimo de los competidores.