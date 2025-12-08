Derrota de los Chiefs de Kansas City ante los Texans de Houston

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — Los Chiefs de Kansas City perdían contra los Texans de Houston 17-10 con poco más de seis minutos restantes el domingo por la noche. Tenían el balón en su propia yarda 35, y sus posibilidades de llegar a los playoffs dependían de lo que sucediera a continuación.

Durante casi una década, Patrick Mahomes y los Chiefs habían salido adelante precisamente en este tipo de situaciones críticas.

Esta temporada no ha sido como las demás.

Kareem Hunt fue detenido en las primeras y segundas oportunidades. Mahomes lanzó un pase incompleto en tercera. En lugar de despejar y jugar a la defensa en cuarta oportunidad en su propia 41, el head coach de los Chiefs, Andy Reid, decidió arriesgarse, y Rashee Rice dejó caer un pase fácil que le habría dado a Kansas City un primer down y mantenido vivas sus esperanzas de remontada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los Texans añadieron un gol de campo en los minutos finales, dándoles una victoria de 20-10 en el Arrowhead Stadium.

"Tuvimos oportunidades", dijo Mahomes después, "y no las ejecutamos".

No ayudó que los Chiefs estuvieran con su cuarto tackle en la línea con Josh Simmons en la reserva de lesionados, Jawaan Taylor inactivo y Wanya Morris lesionándose la rodilla en la primera jugada del partido. O que el esquinero principal Trent McDuffie también se lesionara la rodilla.

Pero las lesiones son parte del juego, por muy fortuitas que puedan ser.

Más bien, los Chiefs perdieron por las mismas cosas que los han preocupado toda la temporada: castigos inoportunos, pases caídos, protecciones de pase fallidas y coberturas rotas. De hecho, los Chiefs tiraron al menos seis pases contra Houston, incluyendo uno de Travis Kelce en los minutos finales, justo antes de que Mahomes fuera interceptado por tercera vez en el juego.

"Escuchen, es un gran jugador", dijo el entrenador de los Chiefs, Andy Reid, "pero tenemos que asegurarnos de atrapar el balón. No es por falta de esfuerzo ahí afuera. El balón pasó por sus manos. Sucede. Pero estos chicos son grandes jugadores".

Ahí puede residir la mayor razón de tal decepción entre los fanáticos de Kansas City esta temporada: Los Chiefs tienen grandes jugadores. Probablemente tan buenos, de arriba a abajo, como el año pasado. Pero terminaron 15-2 y llegaron a un tercer Super Bowl consecutivo con ese equipo, y a menos que reciban mucha ayuda, estarán fuera de los playoffs por completo esta temporada.

"Estamos 6-7. Nos quedan cuatro juegos. Podemos terminar la temporada 10-7 y podemos tener una oportunidad en los playoffs si las cartas caen bien", dijo el tackle defensivo de Kansas City, Chris Jones. "Controlamos cómo terminamos la temporada. Podemos terminar la temporada con fuerza.

"Dios mediante", dijo Jones, "podemos encontrar una manera de entrar a los playoffs".

Está funcionando

La defensiva de los Chiefs ha sido silenciosamente excelente durante la mayor parte de la temporada. Los mantuvo en la pelea contra los Texans el domingo por la noche.

Necesita ayuda

Las opciones del draft. Puede ser hora de reevaluar algunas de las selecciones hechas por el gerente general de los Chiefs, Brett Veach, en los últimos años. Las últimas tres clases han estado llenas de demasiados errores para ayudar a apoyar el núcleo envejecido de Kansas City.