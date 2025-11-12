logo pulso
Primer Congreso BNI Reconnect reunió a la comunidad empresarial en San Luis Potosí

Primer Congreso BNI Reconnect reunió a la comunidad empresarial en San Luis Potosí

Desafío de Herrera y Tena por un lugar en el Mundial 2026

Herrera y Tena, entrenadores mexicanos, enfrentan desafíos en su camino hacia la Copa del Mundo 2026.

Por El Universal

Noviembre 12, 2025 02:06 p.m.
A
Foto: El Universal

Foto: El Universal

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El camino para llegar a la Copa del Mundo de 2026 se encuentra en su fase final en varias partes del mundo; una de ellas es la Concacaf, que espera ya conocer a las selecciones que estarán en la justa de la FIFA.

Entre esos equipos destacan dos que son de gran interés para México, al contar en el banquillo con dos experimentados entrenadores mexicanos, quienes buscan cumplir un sueño lejos del país.

Miguel Herrera con Costa Rica y Luis Fernando Tena con Guatemala son los mexicanos que se encuentran luchando por el pase, teniendo ya un camino claro para alcanzar la meta.

Luis Fernando Tena, quien conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 con México, no tiene margen de error en la parte final de la eliminatoria.

Con Guatemala en tercer puesto del Grupo A con cinco puntos, el equipo del mexicano deberá salir a buscar dos triunfos ante Panamá y Surinam para alcanzar el liderato y aspirar a la plaza.

Por su parte, Miguel Herrera, que tuvo un gran comienzo de ciclo y ha perdido la confianza de un sector de la afición, necesita con los ticos ganar obligatoriamente ante Haití para mantener la ilusión.

De no conseguir los tres puntos, Herrera dejaría en manos de otros rivales la posibilidad de seguir con vida, con el riesgo de quedar fuera.

SLP

El Universal

Herrera y Tena, entrenadores mexicanos, enfrentan desafíos en su camino hacia la Copa del Mundo 2026.

