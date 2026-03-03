Despide Rayados a Domènec Torrent

CIUDAD DE MÉXICO.- Este domingo los Rayados de Monterrey despidieron a Domènec Torrent por sus malos resultados al frente del primer equipo. La derrota contra Cruz Azul en el Gigante de Acero por la jornada 8 del torneo Clausura 2026, habría sido la gota que derramó el vaso de la directiva albiazul.

Con información de Willie González y Felipe Galindo, la directiva de Rayados tomó la decisión de rescindir el contrato del estratega español.

Este sábado, durante la derrota contra Cruz Azul, la afición de Rayados se manifestó contra el español y su directiva. De las tribunas bajó el grito de "no venimos por ustedes, venimos por los colores", o "ya se va, Dome ya se va". Esas manifestaciones se sumaron a las visitas de aficionados a El Barrial, el centro de entrenamiento del club, y una pésima racha de resultados de Torrent como entrenador de uno de los equipos con mayor inversión en la Liga MX.

Para los próximos encuentros contra Querétaro y Tigres, se espera que Nicolás Sánchez tome las riendas del club.

NUEVO ESTRATEGA

Este lunes, después de que Domènec Torrent fuera despedido, los Rayados de Monterrey anunciaron a Nicolás Sánchez como nuevo director técnico del primer equipo, así como a su cuerpo técnico integrado por dos exjugadores campeones con la institución.

José Antonio "Tato" Noriega, presidente deportivo del club, comenzó la conferencia de prensa reconociendo que "hasta ahora nos equivocamos", y se tomó el tiempo para agradecer al estratega español por su trabajo durante el Mundial de Clubes, donde el equipo mostró su mejor versión bajo sus órdenes.

Más tarde, reveló que Nicolás Sánchez, excapitán y multicampeón con Monterrey, será el nuevo entrenador del equipo por lo que resta del torneo Clausura 2026 y la Copa de Campeones de CONCACAF, torneos que buscarán conquistar.

Sin embargo, también sorprendió con la presentación de los integrantes del cuerpo técnico, ya que dos ídolos del club aparecen como protagonistas.

"Nico Sánchez contará con tres auxiliares que cuentan con características que embonan en esta necesidad que contempla esta garra, entrega y lucha para salir adelante. Me refiero a Walter Erviti, un referente de este club que siendo un entrenador de primera línea ha accedido a venir en ayuda al club que quiere mucho para ayudarnos a salir adelante. También Severo Meza, que regresa a casa y que también, habiendo sido campeón, conoce las exigencias y el cómo llegar a ese destino que buscamos. También habrá gente de casa que conocen ser campeones como Esteban Landazabal e Isaac Moreno, campeones en las categorías sub 21 y sub 19 respectivamente", mencionó Noriega.

Por lo pronto, el debut de Sánchez como entrenador de Rayados será este miércoles a las 19:00 horas cuando reciban en el Gigante de Acero a los Gallos Blancos del Querétaro, en la antesala del Clásico Regio del sábado contra Tigres en "El Volcán".

Como jugador de Rayados, Nico Sánchez conquistó un título de Liga MX (Apertura 2019), dos Copas MX (2017 y 2019), y una Liga de Campeones de CONCACAF (2019). Erviti, por su parte, fue campeón del Clausura 2023 con Monterrey. Finalmente, Meza fue parte de la época dorada de la Pandilla con dos títulos de Liga MX, una Interliga y un tricampeonato de Liga de Campeones de CONCACAF.