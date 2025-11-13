Despiden a Sebastian Schindzielorz, Director Deportivo de Wolfsburg

logo pulso
Cambios en la dirección del VfL Wolfsburg ante resultados negativos.

Por AP

Noviembre 13, 2025 05:35 p.m.
A
WOLFSBURG, Alemania (AP) — Wolfsburg despidió el jueves al director deportivo Sebastian Schindzielorz, pocos días después de despedir al entrenador Paul Simonis.

Schindzielorz, un exjugador de los Wolves, había sido el director deportivo desde febrero de 2023.

Al igual que Simonis la semana pasada, Schindzielorz pagó el precio por el comienzo mediocre del equipo en la temporada.

"Sebastian siempre ha mostrado un compromiso total con el VfL Wolfsburg: leal, dedicado y con gran experiencia profesional. Sin embargo, en la situación deportiva actual, hemos decidido que necesitamos un nuevo impulso en esta posición", señaló Peter Christiansen, director general de deportes del club.

Christiansen asumirá temporalmente el papel de Schindzielorz.

Wolfsburg perdió 2-1 ante el Werder Bremen en la Bundesliga la semana pasada, su tercera derrota consecutiva, incluyendo la eliminación de la Copa de Alemania ante el equipo de segunda división Holstein Kiel. Wolfsburg ha perdido siete de sus últimos ocho partidos y ha ganado solo dos de diez partidos de liga.

Wolfsburg se enfrentará a Bayer Leverkusen en casa el 22 de noviembre después del parón internacional.

