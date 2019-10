Destacada actuación de Rytmo en Nacional de Fundamento 2019

Una destacada actuación fue la que tuvo la Academia Rytmo de San Luis Potosí dentro del Campeonato Nacional de Fundamento 2019, que tuvo lugar en la ciudad de Monterrey, N.L., competencia más importante del ciclo y donde participan únicamente las mejores 6 gimnastas de cada estado.

En esta ocasión las alumnas de la Academia Rytmo estuvieron presente como el caso de Andrea Berlanga, Daniela Meza y Ximena Rivera que tuvieron una excelente participación en su participación individual en la Clase V-A.

En la modalidad de tercia, las potosinas alcanzaron el quinto lugar de la tabla, el equipo Rytmo estuvo integrado por Andrea Berlanga, Daniela Meza y Ximena Rivera.

En la clase V-B por estados, San Luis Potosí fue primer lugar con la suma de puntuaciones de Nuria, Mariana y Madelein y que fueron las siguientes, Nuria Reséndez, primer lugar en manos libre, cuerda y All Around; Mariana Méndez, segundo lugar en manos libres y All Around y tercero en cuerda y finalmente Madelein Macías sexto lugar en cuerda.

También se tuvo participación en la modalidad de Quinteta "A", integrada por Andrea Campos, Sofía Isabel Castañeda, Arantxa Grande, Victoria Valenzuela, Emma Solís y Paula Díaz de León, que tuvo una excelente participación luciendo en las rutinas de manos libre, cuerda y pelota, con una gran ejecución para quedar primer lugar en su ronda con un total de 20.400 puntos, todas ellas bajo el mando de sus entrenadoras, Alejandra de la Torre Sandoval, Sofía y Claudia Díaz de León Lastras.