Detienen a ciudadano iraquí durante juego en Nuevo León
La detención ocurrió durante el partido entre Irak y Bolivia en Nuevo León, donde ingresaron indebidamente a la cancha de fútbol.
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Unhombre de origen iraquí fue detenido
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por la policía de Guadalupe por faltas administrativas durante el partido de las selecciones de Irak y Bolivia, llevado a cabo en el Estadio de los Rayados, en Nuevo León.
La detención se realizó durante un operativo de seguridad implementado por la corporación municipal.
El hombre fue detenido junto con otras dos personas por cometer faltas administrativas, entre ellas ingresar de manera indebida a la cancha de fútbol.
Los tres detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes.
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