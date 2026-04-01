Detienen a ciudadano iraquí durante juego en Nuevo León

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por la policía de Guadalupe pordurante el partido de las selecciones de Irak y Bolivia, llevado a cabo en el Estadio de los Rayados, en Nuevo León.Lase realizó durante unimplementado por laEl hombre fuejunto con otras dos personas por cometer, entre ellas ingresar de manera indebida a la cancha de fútbol.Los tresquedaron a disposición de las