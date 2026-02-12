Develarán estatua de Jacobo Payán el próximo 28 de febrero

Este jueves, en el Estadio Libertad Financiera, se anunció de manera oficial la develación de una estatua en homenaje a Jacobo Payán Latuff, ceremonia que se llevará a cabo el próximo sábado 28 de febrero en punto de las 11:30 horas.

Don Jacobo Payán Latuff, además de ser un destacado empresario potosino, se distinguió por su visión humana y su profundo amor por el fútbol.

El homenaje es impulsado por la familia del fútbol potosino y amistades cercanas a Don Jacobo Payán.

Asimismo, se dieron a conocer detalles de la escultura, la cual fue elaborada por el artista potosino Luis Mario Cuevas, autor de diversas obras tanto en San Luis Potosí como en distintas regiones de la República Mexicana.

La estatua contará con una altura total de 2.10 metros, además de una base de 25 centímetros.

Durante el anuncio estuvieron presentes Ricardo Pérez Amaral y Fernando López Palau, integrantes del comité organizador del homenaje, quienes compartieron los detalles de la ceremonia que tendrá lugar en el inmueble deportivo.

Fernando López Palau fue el primero en tomar la palabra y resaltó la importancia del reconocimiento. "Es un monumento que refleja su cariño por San Luis Potosí y por el fútbol potosino, que gracias a su visión permitió que la ciudad contara con un espacio para el desarrollo del fútbol profesional", expresó.

Posteriormente, Ricardo Pérez Amaral subrayó la trascendencia del proyecto y el esfuerzo colectivo detrás de su realización. "Este es un trabajo que lleva varios meses de preparación. Hablar de Don Jacobo es hablar del padre del fútbol en San Luis Potosí", señaló.

Finalmente, se informó que durante el evento se rendirá reconocimiento a diversas figuras del fútbol potosino y se contará con la presencia de personalidades del ámbito local y del fútbol mexicano.