Diego Cocca reflexionó sobre el 'abandono' de la afición mexicana

CIUDAD DE MÉXICO, junio 18 (EL UNIVERSAL).- La Selección Mexicana ganó el tercer lugar de la Nations League de la Concacaf, pero lo que preocupa es que la gente ha abandonado al equipo nacional ya que para el juego ante Panamá en el Allegiant Stadium lo ocupó apenas en la mitad de su capacidad.

Esto para Diego Cocca es otro reto, regresar a la gente a los estadios para ver al Tricolor.

"Nosotros debemos convencer a la afición, a los medios y a todos. El cuerpo técnico y los jugadores comenzamos a creer juntos y cuando eso comience a pasar se verá desde fuera", dijo.

El resultado ante los panameños, lo deja tranquilo. "Hoy era importante ganar, la actitud que tuvo el equipo fue buena. Vimos un equipo luchador y que nunca dejó de correr. Rescato la actitud de los jugadores, que se repusieron tras el partido pasado".

Enfatizó el punto clave a mejorar: "La definición. Sé que lo haremos con trabajo y para eso también necesitamos tiempo".

Ahora la Selección descansará dos días, y después se enfocará en la Copa Oro. "El descanso en fundamental para poder trabajar bien, han sido días de mucha presión, trabajamos mucho, y como todas las relaciones son de ida y vuelta, ellos se van dos días y nos encerramos 45. Están bien, están convencidos con eso".

Ver en la final a Estados Unidos y Canadá, no le dice mucho, no le manifiesta que estos equipos con los gigantes de la Concacaf: "No hay gigantes en ningún lado. A México lo hace gigante su gente. Para que podamos tener ese poderío necesitamos estar todos juntos. El trabajo de técnico de la Selección no es sólo ponerlos a jugar, son muchas cosas más. Sigo aprendiendo, conozco al futbolista mexicano, he venido de técnico, he jugado con ellos, cuando vean que de este lado hay entendimiento, vamos a avanzar", agregó el entrenador del Tri.

Finalmente, al ser cuestionado sobre qué le pedirá a Juan Carlos Rodríguez, nuevo Comisionado Presidente de la Federación Mexicana de Futbol cuando se reúna con él este lunes, Cocca respondió: "Le pediría que necesitamos trabajar juntos para ser el gigante de la gente".