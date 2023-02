Diego Cocca será el técnico de la Selección Mexicana

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 8 (EL UNIVERSAL).- Tras varias semanas de entrevistas con diferentes técnicos, en la Federación Mexicana han tomado una decisión sobre el próximo timonel del Tricolor. Se trata del argentino Diego Cocca.

El actual estratega de los Tigres y ex del Atlas, fue el perfil que más atrajo a los federativos, por su trabajo con los Rojinegros, y dejó en el camino a nombres como Miguel Herrera, Marcelo Bielsa, Guillermo Almada, Ignacio Ambriz, entre otros.

De acuerdo con información de EL UNIVERSAL, Cocca tomará las riendas de la Selección Mexicana, una vez que se llegué a un acuerdo con el cuadro felino; sin embargo, la decisión se ha tomado en las instalaciones de Toluca y son detalles los que separan el anuncio oficial.

Asimismo, varios reportes señalan que los Tigres no tienen alguna cláusula especial para retener al argentino de 50 años, quien llegó en lugar de Miguel Herrera para el Clausura 2023.

En la FMF no buscan algún interinato, por lo que Cocca debería poner manos a la obra desde su llegada para los duelos de la Nations League; frente a Surinam en Paramaribo y ante Jamaica en suelo mexicano.

Eso sí, Diego Martín no abandonaría a los Tigres para este torneo y sólo se haría cargo de la Selección Mexicana en la Fecha FIFA de marzo, con los duelos antes mencionados. Posteriormente regresaría con los universitarios para concluir el certamen y enfocarse de lleno con el combinado nacional.