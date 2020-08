Diego Reyes y Dorlan Pabón se defienden tras supuesto festejo con Hugo González

Aunque en los equipos de la Liga MX sigan incrementando los casos positivos de coronavirus, Hugo González, portero de Monterrey, realizó una fiesta para celebrar su cumpleaños y además de su familia, también habría invitado a algunos de sus compañeros.

Mediante redes sociales, la presentadora Verónica Sánchez compartió diversas publicaciones que después de la polémica fueron eliminadas, donde se dio a conocer el festejo por los 30 años del futbolista, en el cual no se respetó ninguna de las medidas sanitarias ni de distancia impuestas para evitar más contagios de COVID-19.

Su compañero Dorlan Pabón y Diego Reyes, defensa central de Tigres, fueron parte de los futbolistas que estuvieron presentes, así como un grupo norteño.

Foto: Especial

Reyes manifestó en su cuenta en Twitter que solamente fue a dejar un regalo y se retiró temprano por sus entrenamientos, a lo que González le respondió que solamente "hablan por hablar".

"Ni empiecen... fui a darle su regalo de cumpleaños a mi compadre Hugo y me fui porque hoy tuvimos entrenamiento temprano. Investiguen bien antes de hablar ?? Buen domingo y bendiciones!", dijo.

Pabón también alzó la voz y aseguró que solamente fue a saludar y darle un abrazo a su compañero, quien también es su vecino, después se despidió y se retiró a su casa.

"Pasé el día de ayer a saludar a mi vecino, quien vive a escasos dos metros de mi casa, quien se encontraba en familia compartiendo su día, pasé a darle un saludo de cumpleaños, alguien que estaba en el lugar me pidió una foto, con gusto la di, se tomó dicha foto, me despedí de los que se encontraban en el lugar, y me marché a mi casa. Por una foto ya salen a especular cosas que no son. Gracias a todos", escribió en una historia de Instagram.

Rayados lanzó un comunicado donde expresó que hablaron con el guardameta y Pabón por no seguir el protocolo establecido por la institución frente a esta emergencia sanitaria, así que se decidió que ellos no viajarán a León para el partido programado el lunes que forma parte de la jornada 2 del torneo Guard1anes 2020.

Además, serán sometidos a nuevas pruebas de coronavirus y permanecerán bajo observación y aislamiento. El club puntualizó sugiriendo no desobedecer los protocolos establecidos por las autoridades.

De acuerdo con las cifras compartidas por la Secretaría de Salud de Nuevo León, hay más de 30 mil casos positivos confirmados, 580 sospechosos y mil 218 fallecidos.

México es uno de los países con más contagios, 475 mil 510 estimados positivos y 49 mil 392 decesos.