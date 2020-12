Difícil ver a otro mexicano en Fórmula Uno: "Checo"

México.- Sergio "Checo" Pérez reconoció que, en caso de no continuar en la Fórmula Uno para el 2021, será muy complicado ver a otro mexicano competir en la máxima categoría del automovilismo. Mientras su futuro está entre Red Bull o un año sabático para la próxima campaña, el tapatío subrayó las dificultades que significan llegar y, sobre todo, quedarse en la F1.

"Como aficionado, no será lo mismo despertarse a las 7 de la mañana para ver una carrera y no tener a un mexicano dentro de la F1", dijo Pérez, durante una teleconferencia desde Bahrein, donde prepara la penúltima carrera de 2020.

Checo explicó que es "impagable" llevar un proceso en el automovilismo, "al menos que tengas un padre millonario". El tricolor –quien encontró en la familia Slim un patrocinio importante– especificó que ese es el mayor problema que vive en la actualidad el deporte motor, además de que las oportunidades para conseguir apoyos económicos se han reducido.

México ha tenido siete representantes en la F1, desde los Hermanos Rodríguez, Moisés Solana, Héctor Rebaque, Pérez y Esteban Gutiérrez. Ninguno corrió tanto como Sergio, aunque sólo Pedro Rodríguez ha ganado dos Grandes Premios.

A pesar de su década de experiencia, Red Bull todavía no se inclina por firmar al tapatío, quien fue cuestionado si el ser mexicano ha sido factor para que algunas escuderías no lo acepten para 2021: "Hay muchos intereses y temas que no están en mis manos, entonces no lo sé".

Con 100 puntos en el campeonato, Sergio se ubica en la quinta posición, con dos carreras por disputar, mientras que 12 por debajo de él en la tabla, tienen asegurado su futuro en la F1.

"Podremos ver una categoría de no tanto nivel como en los últimos años, con pilotos que no han hecho lo suficiente para estar aquí y estarán. Los equipos tendrán 10 para competir y 10 de relleno", lanzó.

"Me considero alguien muy afortunado, con una trayectoria increíble. He tenido 10 muy buenos años, en los cuales he dado toda mi dedicación y no ha quedado en mí. Si no hubiera dado los resultados, sería el primero en irme a mi casa". Será hasta que termine la presente campaña para saber si b lo firmará o no.