Dinenno descarta sentir favorito a Pumas contra Toluca

El próximo domingo en el Estadio Nemesio Díez, Toluca y Pumas definirán a un equipo más en los cuartos de final del Apertura 2021. Ambos conjuntos viven diferentes momentos, pero eso no define nada para Juan Ignacio Dinenno, delantero de Universidad.

El atacante argentino no se siente favorito para el compromiso del repechaje, pero confía en ganar el boleto a la fiesta grande del futbol mexicano.

"El tema del favoritismo se lo dejo a ustedes, nosotros siempre nos sentimos con la confianza de ganar. Sentimos que podemos ganar y tenemos con qué, pero hay que demostrarlo en la cancha. Es una final, no hay pasado, no hay futuro, es sólo un partido lo que determina todo. No me veo como favorito, pero estamos convencidos en ganar", declaró en conferencia de prensa el argentino.

Dinenno acepta que llegan en un buen momento, luego de la remontada ante Cruz Azul en la última jornada de la fase regular.

"Llegamos en un muy buen momento, mejoramos el nivel colectivo e individual y es un partido para materializar lo que te digo, creo que el buen momento lo vamos a tener que demostrar el domingo", comentó.

El futbol se gana con goles y así lo entiende Juan Ignacio; sin embargo, no olvida los "injustos" momentos que sufrieron a lo largo de la temporada regular.

"Sufrimos momentos muy malos, no voy a poner otras palabras. Perder contra América, contra Tigres donde generamos y quedamos 0-0 o Mazatlán que nos empatan al final. Sientes que no te sale nada, pero ahí estuvo la tranquilidad del equipo, de demostrarnos que hubo cosas buenas. Teníamos que demostrar lo que realmente era, que muchas veces fuimos superiores", aseveró.