Dio conferencia preparador físico de ´Checo´ Pérez

Jo Canales compartió claves del alto rendimiento para futuros prospectos en SLP

Por Romario Ventura

Diciembre 14, 2025 03:00 a.m.
A
Dio conferencia preparador físico de ´Checo´ Pérez

Este sábado, en las instalaciones del Kartódromo San Luis, se presentó Jo Canales, coach y preparador físico del reconocido piloto mexicano de Fórmula 1 Sergio "Checo" Pérez, quien impartió una conferencia dirigida a las y los jóvenes que buscan abrirse camino dentro del automovilismo mexicano.

La ponencia se llevó a cabo en el Bar Senna del kartódromo, donde Canales compartió su experiencia en la preparación de atletas de alto rendimiento, abordando cinco puntos fundamentales del coaching deportivo: repetición, control, trabajo físico, adversidad y responsabilidad, conceptos que, aseguró, son clave para el desarrollo integral de cualquier deportista.

Durante la charla, Jo Canales explicó diversos aspectos del proceso que implica preparar a un atleta de élite, destacando la importancia de conocerse a uno mismo, establecer objetivos claros y trabajar de manera constante para alcanzarlos. En ese sentido, señaló que su metodología se basa en ayudar a cada deportista a encontrar su mejor versión.

"A mí lo que me gusta es encontrar en cada uno de nosotros qué podemos hacer para ser una mejor versión, entender qué queremos lograr y cómo vamos hacia allá", expresó Canales, al tiempo de subrayar que el primer paso es identificar en qué punto se encuentra actualmente el atleta y definir el camino para llegar a sus metas. Uno de los ejes centrales de su mensaje fue el manejo de la adversidad, a la que definió como una situación que no siempre se puede controlar, pero ante la cual lo verdaderamente importante es la reacción del deportista. Enfatizó que el enfoque debe estar en aquello que sí está bajo control, trabajando día a día para mejorar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Asimismo, habló sobre la frustración, una sensación inevitable en el deporte de alto rendimiento, y la necesidad de aprender a digerirla para convertirla en una herramienta de crecimiento. "La frustración siempre se va a sentir; lo importante es entender qué falló, qué se puede mejorar y trabajar fuerte en ello", puntualizó.

La conferencia dejó un mensaje claro para las nuevas generaciones del automovilismo: el éxito no solo depende del talento, sino de la disciplina, la preparación física y mental, y la capacidad de enfrentar y superar los momentos difíciles que forman parte del camino deportivo.

