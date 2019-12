Disidentes de Cooperativa Cruz Azul protestan en Palacio; AMLO intervendrá en el caso

A las puertas de Palacio Nacional, disidentes de la Cooperativa La Cruz Azul se manifestaron este martes en contra de la dirección general de la empresa encabezada por Guillermo Álvarez, quien también es presidente del club de futbol Cruz Azul.

Mientras han salido a la luz demandas de Alfredo Álvarez contra su hermano Guillermo.

Desde muy temprano las protestas comenzaron y los gritos "Fuera Guillermo Álvarez". "Fuera Víctor Garcés". "Fuera Alfredo Álvarez". Se dejaron escuchar, además de la petición al presidente Andrés Manuel López Obrador, "que nos escuche. Pedimos a la Unidad de Inteligencia Financiera que investigue los desvíos millonarios y la facturación falsa que durante los últimos años ha manejado Guillermo 'Billy' Álvarez".

José Antonio Marín, integrante del Consejo de Seguridad de la Cooperativa dijo que los principales puntos que se reclaman son "la corrupción, porque se ha desviado recursos a paraísos fiscales; que regrese la democracia a la Cooperativa y la rendición de cuentas".

Este grupo ha llevado sus protestas hasta la Federación Mexicana de Futbol en donde han manifestado que los malos manejos de Guillermo Álvarez en el club de futbol han afectado directamente a los trabajadores.

Estos hechos se dan, cuando ha salido a la luz una demanda de Alfredo Álvarez desconociendo a si hermano Guillermo como director de la Cooperativa. Además de la restitución en la empresa de su hijo Alfredo Álvarez Kunding.

Los documentos muestran fecha de octubre de este año, cuando apenas la pasada semana aparecieron juntos, incluido Víctor Garcés, en la presentación de los planes del club para el siguiente torneo.

AMLO intervendrá en el caso

Las protestas del grupo disidente de La Cooperativa La Cruz Azul, llegaron hasta el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

Al Ejecutivo se le preguntó el por qué no han sido escuchadas las peticiones del grupo que está contra el manejo de Guillermo Álvarez en la dirección general de la cementera y la presidencia del club deportivo que milita en la Liga MX, y que esta mañana se manifestó a las puertas de Palacio Nacional.

"No se me ha presentado ningún informe, Santiago Nieto de inteligencia financiera, sobre esta empresa. Vamos a atenderlos si se están manifestando", dijo el mandatario y ordenó a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, población y migración, y a Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo que los atienda.

Alejandro Encinas mencionó al respecto: "El caso sobre Cruz Azul está siendo atendido; incluso hemos dado soporte y seguridad en el desarrollo de diversas asambleas; los hemos visto en la subsecretraría de los derechos humanos, en la subsecretaría de gobierno y los seguiremos atendiendo en coordinación con los diputados locales del estado de Hidalgo".

Por la mañana, el grupo disidente de La Cooperativa comandado por José Antonio Marín, integrantes del Consejo de Administración, se manifestaron a las puertas de Palacio Nacional, exigiendo atención y respuestas por todas las demandas que han interpuestos contra Guillermo Álvarez, Víctor Garcés y Alfredo Álvarez, a quienes señalan como el principal mal que afecta a la cementera.

El grupo de cooperativistas entregaron una carta al presidente donde acusan a "Billy" Álvarez de inventar "delitos fabricados" y realizar "denuncias penales en contra de los socios y consejeros elegidos democráticamente".

Señalan que "un reducido grupo de socios encabezados por el Director General, Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, su hermano (Alfredo) y su cuñado (Víctor Garcés), éste último excluido de la Cooperativa, ha logrado mediante pagos millonarios a Ministerios Públicos, Jueces y Magistrados. Encarcelara nuestros compañeros para separarlos de sus cargos ene l Consejo (...)".

Leticia Ramírez Amaya, directora general de atención ciudadana del gobierno federal, recibió todos los documentados presentados por el grupo disidente y se comprometió a dar seguimiento.