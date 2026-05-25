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Djokovic remonta y vence a GiovannI

Por AP

Mayo 25, 2026 03:00 a.m.
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Djokovic remonta y vence a GiovannI
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      PARÍS.- A los 39 años, Novak Djokovic todavía puede desgastar a sus rivales.

      Incluso a oponentes que tienen casi la mitad de su edad — y frente a un público hostil.

      Djokovic se recuperó tras perder el primer set para imponerse por 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 al jugador local Giovanni Mpetshi Perricard, de 22 años, en la primera ronda del Abierto de Francia el domingo, en su récord de 82da participación en un torneo de Grand Slam.

      Con gruñidos durante peloteos largos y esforzándose al máximo en la sesión nocturna inaugural en la pista Philippe-Chatrier, Djokovic finalmente encontró la manera de quebrar el saque de su rival de 2,01 metros y empatar el partido a un set por bando después de que había transurrido 1 hora y 45 minutos.

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      El público estaba entusiasmado ante la posibilidad de una sorpresa mayúscula — al fin y al cabo, Djokovic no pierde en primera ronda de un Grand Slam desde hace 20 años. Pero después de dos sets tensos, Mpetshi Perricard pareció quedarse sin energía.

      Djokovic, en cambio, apenas estaba entrando en calor en apenas su segundo partido sobre arcilla este año. En su otro encuentro en esta superficie esta temporada, perdió ante el croata Dino Prižmic, procedente de la fase previa, en el Abierto de Italia, tras dos meses de baja por una lesión en el hombro derecho.

      Con solo pisar la pista dos días después de cumplir 39 años, Djokovic estableció el récord masculino de más Grand Slams disputados — uno más que Roger Federer y Feliciano López. Djokovic ganó un récord de 24 de esos 82 Grand Slams.

      Djokovic también igualó a los franceses Richard Gasquet y Antoine Gentian con un récord masculino de 22da participación en Roland Garros. Alcanzó al menos los cuartos de final en 19 de las últimas 20 ediciones y levantó el trofeo de la Coupe des Mousquetaires en 2016, 2021 y 2023.

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